ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）が2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に「5番・左翼」でスタメン出場。右翼5階席へ運ぶ特大のソロホームランを放った。試合前には古巣への粋な差し入れをしたことでも話題になっている。

右翼5階席に着弾する、特大の一発を放った吉田。古巣オリックスは試合前に、球団公式Xで「#吉田正尚 #差し入れ」と記し、写真を投稿した。吉田が差し入れたと思われる「すし萬」の寿司と桶が並んでいる。

オリックス、レッドソックス、侍ジャパンのユニホームを着た吉田の写真も貼られており、X上のファンからは「乱立するミニ正尚みて大爆笑」「豪華な差し入れ さすがですね」「心遣いがGENTLEMAN」「小鯛の笹漬けの大きい樽！？ こんなんあるんやー！！」「太っ腹〜!!」「ただいじられすぎや笑笑」「大量の正尚気になる」「こんな桶の鱒寿司みたことないww」などと反響が集まっていた。

WBCは5日に開幕。日本は2日オリックス、3日阪神との強化試合を経て、6日に台湾とのプールC初戦（東京ドーム）を迎える。



（THE ANSWER編集部）