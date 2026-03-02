販売店からも多くの反響の声が

2022年5月にデビューしたトヨタ「bZ4X（ビーズィーフォーエックス）」は、トヨタにとって記念すべき本格BEV（バッテリーEV：電気自動車）です。

環境への配慮と乗り心地の良さを高い次元で融合させたミドルサイズSUVとして、世界に展開する「bZシリーズ」のトップバッターを務めました。

車両の寸法は全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mmというサイズ感で、ホイールベースは2850mmを確保しています。

同じトヨタ車のSUVで比較すると「RAV4」とほぼ同等といえば伝わりやすいでしょう。

ただしホイールベースは長く、フォルムもクーペ風のスポーティなシルエットがbZ4Xの特徴となります。

5名乗車が可能で、駆動システムはFWD（前輪駆動）とAWD（前後輪駆動）の2パターンから選択できます。

なおbZ4Xはトヨタとスバルによる共同開発モデルで、兄弟車にはスバル「ソルテラ」があります。

そうした協業の強みを生かし、AWDタイプにはスバルが誇る四輪制御テクノロジー「X-MODE」および「グリップコントロール」が組み込まれ、オフロードでの走破能力も備えます。

そんなbZ4Xもデビューから3年が経過しましたが、2025年10月9日に大幅改良モデルが発表されました。

走行性能や快適性、デザインといった幅広い領域で進化を遂げたことで、ふたたび大いに注目を集めており、ユーザーのみならず販売店からも期待の声があがっているようです。

今回の大規模な改良では「使いやすさの向上」「電気自動車特有の魅力を最大化」「エクステリア・インテリアの刷新」の3本柱を軸に、機能性と魅力を両立させる方向で進化しています。

実用性の観点では、一回の充電で走れる距離が最大746kmまで伸び、以前のモデルより約30％も増加しています。

この改善により、毎日の通勤から週末の遠出まで、様々な用途に柔軟に対応できるようになりました。

また、寒い地域でも安心して使えるよう「バッテリープレコンディショニング機能」が新しく搭載されています。

この技術のおかげで、気温がマイナス10℃まで下がる状況でも、150kWの急速充電設備を利用すれば、バッテリー残量10％から80％までわずか約28分で充電できるのです。

パワートレインの面でも顕著な進化を遂げました。

駆動システム「eAxle」をコンパクト化し、構造を最適化したことで、AWD仕様では最高出力252kW（約342馬力相当）というパワーを生み出します。

静止状態から時速100キロまでの加速時間は5.1秒となり、旧モデルから大きく短縮されて、電動パワートレインならではのダイナミックな走りを体感できます。

さらに、見た目の変化も見逃せません。

フロントデザインは特徴的なハンマーヘッドのモチーフは残しつつ、雰囲気を大きく変えています。フェンダーアーチ部分は未塗装の樹脂素材から塗装仕上げへと変更され、全体の質感が格上げされました。

ボディカラーのラインナップも充実し、新色としてアティチュードブラックマイカ（単色）、ブラック×ホワイトとブラック×プレシャスメタル（ツートン）が加わっています。

室内では、水平を基調としたインストルメントパネルと14インチの大画面ディスプレイオーディオを導入しました。

センターコンソールのデザインも改良され、足を置くスペースが以前より広くなっています。

上位グレード「Z」に標準装備されるパノラマムーンルーフは、センター部分の補強材をなくすことで、より広々とした開放的な車内空間を作り出しました。

グレード展開は、ベーシックな「G」（AWD専用設定）と上級の「Z」（FWD／AWD両対応）の2種類です。

価格帯（消費税込み）は480万円から600万円に設定され、前のモデルよりも最大で70万円もの価格引き下げが行われたことになります。

とあるトヨタ販売店のスタッフは「一回の充電で746kmも走れるようになったことで、電気自動車に対する心配が大きく和らいだとおっしゃるお客様が増えています」と語ります。

さらに「値段が安くなったのに性能もデザインも良くなっていて、驚きましたという反応もいただいています」とのことです。

なお2025年10月から12月までの販売台数において、bZ4Xは国内の「電気自動車販売台数 No.1」を記録したといいます。

直近2026年1月度も1651台を販売し、軽を除く販売ランキングで28位（自販連調べ）につけており、今後の売れ行き動向からも目が離せません。

今回の刷新と同時に、トヨタのサブスクリプション型カーサービス「KINTO」での提供開始や、新たな充電インフラサービス「TEEMO」の展開も明らかになりました。

これらのサービス拡充により、電気自動車を使う際の利便性や選択肢がさらに豊かになります。

電気自動車市場が成長を続ける今日において、新しいbZ4Xはトヨタが進める電動化戦略の中核を担うモデルとして、これからも多くの注目を集めていくでしょう。