タレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。占い師から「家庭が崩壊する」と占われた。

占い師の木下レオン氏は「今年、家が崩壊する」と告げ、「占いなので、ならないようにアドバイスを」と語った。「20年に1度の大転換期」とし、「20年前って言ったら、20歳。このときも大転換期」と占った。

イモトは「20歳、当時青木さやかさんって女芸人さんがすごく好きで、青木さんと同じ事務所にオーディション受けに行こうってことで、今の事務所に入ったんですけど」と20年前の大転換期を振り返った。

木下氏に「そのときに人格が変わっている。考え方が変わっている。今年も考え方が変わる。家庭と仕事の両立で悩むっていうのが出てる」と占われ、「はい、もうそれはそうですね」と納得し、「海外ロケとかも定期的にってなると、その間私は一緒にはいられないわけで。みたいなところでの葛藤とか」と打ち明けた。

さらに「家でトラブルが起きる。どこから出てくるかっていうと、イモトさんが家の中で、感情の起伏が激しい。すごくピリピリ感を出すと。言ったらダメな一言を旦那に言う。家に自分のキツさを持って帰りすぎてしまうという」と伝えられ、「家に（キツさを）持って帰ってしまうと、家庭が崩壊する？ 超怖くないですか？ 恐ろしい占いですね」と反応した。