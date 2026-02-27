タレントのイモトアヤコさん（40歳）が、2月27日公開の映画『木挽町のあだ討ち』で時代劇に初挑戦！ 正名僕蔵さん演じる小道具方・久蔵の妻・お与根役で、芝居小屋の森田座で小道具を作る夫を支える妻を好演しています。イモトさんは私生活でも2019年に結婚。妻として、母親としても奮闘する日々です。「40歳になることが楽しみだった」と語るイモトさんに充実した40代を送るための心がけなど、さまざまなことを聞きました。◆