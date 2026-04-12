歌手・タレントの手越祐也が、きょう12日放送の日本テレビ系謎解き冒険バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜後7：58）に出演する。同番組のスタジオに登場するのは、約6年ぶり。自身のXを12日までに更新し、収録を振り返った。【写真】「ほぼ元カレだから！」手越祐也のリアクション投稿で同番組の予告動画の投稿を紹介。予告では、久々の再会となったイモトアヤコが「ほぼ元カレみたいなもんなので」とボケ。