華やかなのに簡単！すぐに挑戦できる「ひな祭り」のおすすめレシピ6選

3月3日は「ひな祭り」。手の込んだお祝い膳を作るのはハードルが高いけれど、メインやデザートにちょこっと取り入れて春らしい食卓を楽しみませんか？ 100円ショップで買えるケーキ型を使って作る「ケーキ寿司」をはじめ、一気に20個作れる「てまり寿司」や電子レンジで作れる「いちご大福」など、手軽に挑戦できるレシピを集めました！

簡単かわいい♪ひな祭りごはん

ケーキ寿司

デコレーションケーキに見立てた「ケーキ寿司」は、ひな祭りにぴったりの華やかさ。一見、難しそうですが、型を使ってごはんを詰めたらお刺身などを飾るだけなので、意外と簡単に作れるんですよ。





こちらは100円ショップで買ったケーキ型を使用。ピンクとグリーンが2層になったごはんがとってもかわいらしいですよね。この中にはツナマヨが入っていて、お子さまでも食べやすい味わいに仕上がっています。トッピングのお刺身や野菜はお好みでアレンジしても◎。親子で一緒に盛り付けを楽しむのも素敵です！

・温かいごはん……2合分



【A】

・すし酢……大さじ1

・桜でんぶ……15g



【B】

・塩……小さじ1/4

・青のり粉……小さじ2〜大さじ1



・ツナ缶……1缶（70g）

・マヨネーズ……大さじ1

・サーモン刺身用柵……1パック（約100g）

・ほたて貝柱（刺身用）……2個

・ボイルえび……8個

・いくら……適量

・スナップエンドウ……1〜2本

・たくあん……2切れ

1. 温かいごはんの半量にAを順に混ぜる。残りのごはんにBを混ぜる。ツナ缶は缶汁を切り、マヨネーズで和える。



2. ケーキ型にラップをしき、青のりを混ぜたごはんを詰めて平らに整える。周囲2cm分をあけて中央にツナマヨを広げる。



3. 2に桜でんぶを混ぜたご飯をのせて表面を平らに整え、ラップをして全体を軽く押し10分ほどおく。



4. サーモンは薄切りに、ほたては厚みを薄く切る。スナップエンドウはサッと塩茹でして実を取り出し、さやは斜め薄切りにする。たくあんはみじん切りにする。



5. 3を型から抜き器に盛り、上にサーモンを並べてえび、ほたて、いくらをのせる。スナップエンドウとたくあんを散らし、好みでスプラウトを飾る。

・ツナ缶は油漬けタイプを使用しました。ノンオイルでもOKです。

⁡

・ごはんは隙間なく入れ、平らにしっかり整えてください。型から抜く時は型の底をゆっくり押しながら外しましょう。ラップを引っ張って抜いてしまうと形が崩れてしまいます。



レシピ出典：Instagram（@chiori.m.m）

ケーキ寿司｜Instagram（@chiori.m.m）バズ技で作る簡単てまり寿司

コロンとした形がかわいいひと口サイズのお寿司、てまり寿司。丸く握られた酢飯の上にお刺身や野菜などをのせて作りますが、いろいろな具材を準備して1つ1つ握るのは正直、大変ですよね。



でも、こちらの「バズ技で作る簡単てまり寿司」はとっておきの裏技が満載で、お刺身をランクUPさせるのも、錦糸卵を作るのも、一気に20個握るのもとっても簡単♪



「こんな方法があったのか！」と驚くこと間違いなし。ぜひ挑戦してみてくださいね！

バズ技で作る簡単てまり寿司 ｜Instagram（@mur_simplelife）肉ちらし寿司

生魚が食べられないお子さまや肉派の方におすすめなのが、お肉がメインのちらし寿司。お肉以外の具材は炒り卵ときゅうりがあれば、十分華やかなひと皿になりますよ。



こちらの「肉ちらし寿司」は、酢飯に炒り卵ときゅうり、甘酢がりを混ぜ込み、甘辛く炒めた牛肉をどーんとのせて白ごまを振ったら出来上がり。



牛肉の濃厚な旨みと酢飯に混ぜ込んだ甘酢がりのさっぱりとした風味が絶妙にマッチして、いくらでも食べられてしまいそうなおいしさです。

肉ちらし寿司｜Instagram（@ffam_bangohan）めちゃかわなカップサラダ

ひな祭りらしい副菜を作るなら、こんなカラフルなカップサラダはいかが？



レンチン調理したじゃがいもやブロッコリー、食べやすい大きさにカットしたハム、潰したゆで卵などをコップの中に重ねて入れたら、プチトマトや茹でた海老を飾れば完成です。



使用したコップと花びらのピックは「Seria 」で購入したそう。まるでケーキみたいにかわいいので、野菜が苦手なお子さんでもパクパク食べてくれるかもしれません！

めちゃかわなカップサラダ｜Instagram（@maru__recipe）

おやつやデザートに♪ひな祭りスイーツ

いちごムース

ひな祭りにぴったりのスイーツを手軽に作るならこちらの「いちごムース」がおすすめ！



材料は生クリームとハウス食品の「イチゴフルーチェ」の2つだけで、混ぜて冷やせば出来上がりです。牛乳で作るのとはまた違ったクリーミーな食感がたまりません！



こんなふうにホイップクリームやいちご、ひなあられでデコレーションするととってもかわいいので、ぜひ参考にしながら作ってみてくださいね。

いちごムース｜Instagram（@aoooowii.m）いちご大福出典：https://www.instagram.com

今が旬のいちごを使った大福は、春の和菓子として人気ですよね。いちごを上にのせるぱっかんタイプは、どことなく着物を着たお雛さまにも見えませんか？



おうちで作るのは難しいかと思いきや、白玉粉を使えば電子レンジで簡単に餅生地が作れます。お砂糖も入れているので、程よい甘さが甘酸っぱいいちごと相性ぴったり。加熱してからよく練り合わせることで、もちっとした食感に仕上がりますよ。



あんこも市販のものを使えばとってもお手軽で、「こんなに簡単なの!?」と驚いてしまうかも。詳しい作り方は、YouTubeをチェックしてみてくださいね！

いちご大福｜Instagram（@kattyan1011） 【レンジで作れて簡単・絶品！】築地で大人気・話題のグルメを再現「いちご大福」の作り方｜ YouTube（kattyanneru/かっちゃんねる）

大人もひな祭りを楽しもう！

ひな祭りは女の子の健やかな成長を願う伝統行事ですが、大人だって楽しんでもいいはず！



お好みの料理をお気に入りの器に盛り付けたら、おいしく食べて飲んで盛り上がっちゃいましょう。テーブルコーディネートを「桃色（ピンク）」「白」「緑」のひな祭りカラーにしてみたり、桃の枝を飾ってみたりするのも素敵です。



自分自身の幸せも願いながら、特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。