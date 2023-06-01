第28節のノッティンガム・フォレスト戦に先発出場

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間3月1日、ホームで行われたリーグ第28節のノッティンガム・フォレスト戦で先発出場し、後半47分まで出場した。

前半15分には勝ち越し点の起点となり、2-1の勝利に貢献した。

左ウイングで9試合連続で先発出場となった三笘は、前半3分にいきなり右足でシュートを放った。1-1の同15分には三笘が左サイドから左足で正確なクロスを送ると、MFジャック・ヒンシェルウッドが頭で折り返す。これをFWダニー・ウェルベックが右足で押し込み、勝ち越しに成功した。

後半に入っても積極的にプレー。4分には中に切れ込んで右足でミドルシュートを放ったが、ゴール左に外れた。この日はドリブルだけでなく、インサイドに入ってのプレーも多かった。

得点こそならなかったが、勝ち越し弾の起点になるなど後半47分に交代するまで攻撃陣をけん引した。チームも前節のブレントフォード戦に続き勝利。昨年11月に同じくブレントフォード、ノッティンガムに連勝して以来、今季2度目の連勝となった。（FOOTBALL ZONE編集部）