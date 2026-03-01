Ado、初の“実写MV”で素顔を一部公開「横顔が美しすぎる」「目が綺麗」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/01】歌手・Adoが2月28日、新曲「ビバリウム」のMVを公開。自身初となる“実写MV”に反響が寄せられている。
【写真】Ado「美しすぎる」と話題の素顔
新曲「ビバリウム」は、2⽉26⽇に発売した⾃伝的ノンフィクション⼩説「ビバリウム Adoと私」を元に作られた楽曲。⾃⼰否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoの⼼の叫びをボカロックに昇華させ、歌った1曲となっている。
今回、Adoとして初の試みとなった実写MVでは、素顔の一部も公開。これまで素顔を隠してきたAdoが青いカラーコンタクトと長いまつげが印象的なアップのカットや、横顔などを披露している。
このMVを受け、ファンからは「素顔見せるなんてびっくり」「目が綺麗」「横顔が美しすぎる」「めっちゃ可愛い」「ついに素顔公開…！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆Ado、初の“実写MV”で素顔一部披露
◆Adoの“素顔公開”MVに反響
