デビュー以来、“顔出しをせず”にアーティスト活動を行ってきた歌手のAdo（23）が、テレビ番組で素顔の一部を公開し、大きな話題を呼んでいる。4月27日に放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演したAdo。今年2月に発売された自身の自伝ノンフィクション小説をもとに作詞・作曲された新曲『ビバリウム』など3曲を披露した。これまでと同様に逆光によるシルエットだけが見えるパフォーマンスを行っていたが、途