Anthropicが提供する対話型AI「Claude」の「コネクタ」機能が、4月に入り大幅に拡充された。コネクタとは、外部アプリやサービスをClaudeに接続し、会話の中から直接操作できるようにする機能だ。 （関連：【画像あり】Claudeに配送先を伝えると、Uber Eatsコネクタが配達可能なレストランをピックアップ。店舗の評価やメニューとともに提案される） 2025年7月のローンチ以降、AnthropicはGoogle Driveな