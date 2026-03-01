中日のマスコット「ドアラ」がヒロインで存在感

3万6000人超の大観衆も大喜びだ。野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に7-3で勝利した。試合後のヒーローインタビューには中日のマスコット「ドアラ」が“乱入”する一幕もあり、ファンは試合後まで堪能した。

中日戦後のヒーローインタビューに登場したのは先制アーチを放った牧秀悟内野手（DeNA）だった。牧は中大の後輩で、この日本塁打を放った森下翔太外野手（阪神）に対し「（森下は）テラス使っていたので。自分はしっかり（スタンドへ）ホームラン打てたかなって思いました」とイジリで笑わせた。

そんなさなか、インタビューの背後にあるボードからチラリと顔を覗かせたのはドアラだった。牧がコメントしている時だけ、球場の大型ビジョンの端に映り込むように顔をひょっこり。相変わらずのエンターテーナーぶりにファンも大喜びだった。

SNS上には「チラチラ覗いてる」「可愛いんよな」「ヒロインにひょっこり」「さすがすぎる！ 天才！」「話が一切入って来ません」「なんかいる……」「全然話が入ってこなかったw」といったコメントが相次いでいた。侍ジャパンは2日にオリックス、3日に阪神（ともに京セラドーム）と強化試合に臨む。そして6日にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグでチャイニーズ・タイペイ代表との初戦を迎える。（Full-Count編集部）