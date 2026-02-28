この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

料理YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「サラリーマンが列をなす！半世紀愛される都心の老舗の昼に密着」と題した動画を公開した。大阪・新梅田食道街に店を構える老舗「新喜楽」のランチタイムに密着し、名物「かも鍋定食」が出来上がるまでの職人技を伝えている。



動画は、早朝の仕込み風景から始まる。厨房には独特のひょうたんが吊るされ、職人たちが黙々と手を動かす。大量の白菜や青ネギをリズミカルに刻み、エビや鴨肉を手際よく下処理していく様子は見ていて気持ちが良い。特に印象的なのは、ランチのピークに備えた段取りだ。一人用のアルミ鍋に、野菜や鴨肉などの具材を次々とセットし、カウンター奥に積み上げていく。この周到な準備があるからこそ、注文と同時に出汁を注いで火にかけ、熱々の状態で客に提供できるのだ。



調理のハイライトは、コンロにずらりと並んだ小鍋が一斉に煮立つ場面だ。グツグツと音を立てる鍋に、職人が手際よく溶き卵を回し入れる。半熟のとろっとした状態で提供される鴨鍋は、出汁の香りが画面越しにも伝わってくるようだ。同時に揚げられる天ぷらも、注文ごとに衣をつけ、サクサクの食感に仕上げていく。完成した「かも鍋定食」は、熱々の鍋と揚げたての天ぷらがセットになったボリューム満点の一品。客たちがハフハフと白い息を吐きながら頬張る姿が、その美味しさを物語っている。



効率的な動線と熟練の技で、忙しい人々の胃袋を満たす老舗の仕事ぶり。大阪を訪れた際は、この活気ある空間で名物ランチを味わってみてはいかがだろうか。



【レシピ】（かも鍋定食の調理工程）

※動画内の映像から手順を書き起こしたもの

［材料］

・鴨肉

・白菜

・青ネギ

・玉ねぎスライス

・ささがきごぼう（推定）

・油揚げ

・豆腐

・出汁

・溶き卵

・粉山椒



［作り方］

1. 白菜、青ネギを食べやすい大きさに切り、鴨肉も一口大にカットする。豆腐も適当な大きさに切る。

2. 一人用の小鍋に、油揚げ、ささがきごぼう、玉ねぎスライス、白菜、鴨肉、青ネギ、豆腐を順番にセットしておく。

3. 注文が入ったら、鍋に出汁を注ぎ、強火にかける。

4. 具材に火が通り、全体が煮立ってきたら、溶き卵を回し入れる。

5. 卵が半熟状になったら火から下ろし、仕上げに粉山椒を振って完成。