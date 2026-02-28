“最上級のおならを彼氏に嗅がせたい”『探偵！ナイトスクープ』強烈依頼→結末に竹中直人も衝撃「見たことないよ」
27日に放送されたABCテレビ『探偵!ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、番組に寄せられた「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」という依頼内容を放送。この日「特命局長」を務めた俳優の竹中直人も、“まさか”の展開に驚きを見せた。
この依頼は、“あまりにも強烈な内容”と放送日前からSNS上で大きな話題を呼んでいた。依頼主は愛知県の23歳の女性で、マッチングアプリで出会い一目惚れして猛アタックし、付き合って4年目になる彼氏がいる。交際当初は「彼の前でオナラをするのが恥ずかしく我慢をしていた」が、交際半年のある日、突然「ブリッ」と大きな音でオナラをしてしまった。
「やってしまった。嫌われた」、そう覚悟して恐る恐る彼の顔を見てみると、なんと満面の笑みで「もう1回オナラして！嗅ぎたい！みゆちゃんのオナラを全身で浴びたい！」と、まさかの言葉が返ってきた。当初は初めは驚きと抵抗があった依頼主だったが、2発目が出そうだったので彼の顔に向かってオナラをしすると、彼は「臭いね！」と大喜びした。
そこから依頼主は、彼にオナラを嗅いでもらうことに愛を感じるようになったが、最近になり彼の様子に変化が。依頼主が「オナラ出るよ」と伝えるも、彼は「オナラを嗅ぐのは普通じゃない。オナラなんて嗅ぎたくない！」と拒否するように。オナラを嗅いだのは去年の秋が最後になり、依頼主は「もう私のことを嫌いになってしまったのか…」と不安な日々を過ごしている。
そこで、彼の愛を確かめるために、「臭い」を超えた「痛い」ぐらいの“最上級のオナラを届けたい！”と決意。「フラれる」ことも覚悟の上、人生を左右するほどの依頼に力を貸してほしい、と決意をにじませていた。
依頼主を訪れた落語家・桂二葉にもちゅうちょなくオナラを嗅がせる依頼主。医療顧問の指導のもと、ニンニク、プロテイン、唐揚げなどのタンパク質を大量に摂取し、挑んだ。
2人の思い出の場所だという観覧車内で、お尻を彼氏の顔に密接させ、“渾身の1発”。はじめは困惑気味だった彼氏も「懐かしいなぁ」と笑顔を見せた。
「これからもおならをたくさんたくさん嗅いで、私と幸せな家庭を築いてくれませんか？」と話す依頼主に、彼氏は「これからもずっと大好きって思いは変わらないから、結婚してください」とまさかのプロポーズ。
スタジオでこの様子を見ていた、この日の「特命局長」竹中直人は、「私は驚いたよ！恋人におしりを向けておならを嗅がせるなんて…あんなプロポーズは見たことないよ」と興奮気味に感想を述べた。
