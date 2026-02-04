ABCテレビは『探偵！ナイトスクープ』の１月23日放送回後に異例の２回にわたり声明を発表し、出演した家族への誹謗中傷を控えるよう訴えた。さらに1月30日に同社の今村俊昭社長が会見を開き冒頭で「取材者の家族に大きなご負担をおかけしている状況を大変重く受け止めている。視聴者の皆様にもご心配おかけしています」と語った。今回の調査依頼をした長男は現在どんな心境なのか、阿部夫妻の許可をとり取材、さらに近隣住民