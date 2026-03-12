『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が3月6日に放送され、男性の体毛を集めて「体毛布団」を作り、その暖かさを検証する様子が描かれた。【映像】男たちが一斉に陰毛を剃る様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「すね毛で体毛布団を作りたい！