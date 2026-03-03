『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、愛知県在住の会社員の女性（23）から「おなら」に関する依頼が届く。祖父母や兄から「屁（ぺ）」と呼ばれるほど、幼少期からおならをたくさんしていた依頼者。現在交際4年目の彼氏とは、付き合い始めてしばらくはおならを我慢していたが、半年が過ぎたある日、うっかりブリッとおならをしてしまった！「嫌われる！」とおそるおそる彼氏の顔を見ると、「もっと嗅ぎたい！」と満面