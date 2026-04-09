ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）で、「瞬間うんこ法」が披露され、反響を集めている。【動画】『ナイトスクープ』“腸”と“うんこ”と“ケツの穴”を感じよ！「瞬間うんこ法」で便秘のお悩み一発解決!?同番組3月27日放送回で、真栄田賢探偵が調査した「『瞬間うんこ法』を発明した！」の依頼。便秘に悩まされていた依頼者の女性が、スルンと出る方法をみつけ、本物か検証してほしい