「大谷フィーバー」が止まらない──3月6日に初戦を迎えるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本代表チームメンバーとして出場が決まっているドジャース・大谷翔平（31）。2月24日に帰国し、各メディアは大きく報じている。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】長女とともに羽田に帰国した大谷の姿。ファミリーが過ごしたとみられる「ベッド付きのプライベートジェット」の内部

「大谷選手やカブス・鈴木誠也選手（31）、レッドソックス・吉田正尚選手（32）といったメジャー組は3月2日に行われるオリックスとの強化試合から実戦に加わる予定だそうです。

2月24日には鈴木選手と吉田選手は侍ジャパンが用意したチャーター機で直接中部国際空港に到着していましたが、大谷選手は別のチャーター機で羽田空港に降り立っていた。1日挟んで2月26日に"名古屋入り"が報じられました」

侍ジャパンが用意したチャーター便を利用しなかっただけでなく、羽田を経由した大谷。その選択には、家族の事情が関係していたとみられる。事情を知るMLB関係者が語る。

「大谷選手は今回、生後10か月ほどの長女ら家族を伴って帰国したとみられています。昨年4月に誕生した娘さんは、これまでハワイへの移動は経験済みだったようですが、日本までのフライトはさらに長時間になります。

妻である真美子さんも気を遣うでしょうし、大谷選手はその辺りを考慮して家族で移動できるチャーター機を選んだのでは」

羽田空港には、帰国した大谷を一目見ようと熱心なファンたちが駆けつけていた。大谷を目撃したファンが語る。

「大谷さんはベビーカーから取り外したとみられるシートを運んでいて、シートからは可愛らしい娘さんの手も見えていました。慎重に、しかし慣れた様子で娘さんを車まで運んでいた大谷さんは、日頃から育児をしているパパの雰囲気がありました」

鈴木や吉田は2月25日から侍ジャパンの合同練習に加わっていたが、大谷が「余裕あるスケジュール」をとった理由も、やはり家族を思ってのことだったのだろう。事情を知る関係者が語る。

「大谷選手はメジャー1年目に都内タワーマンションの最上階を購入しており、そこが東京の拠点になっている。今回も羽田到着後、名古屋入りするまではその自宅で過ごしていたようです。

妻である真美子さんは東京出身ですし、久々の帰国に際して慌ただしく移動しなくてもいいようにスケジュールを組んでいたのではないでしょうか。束の間のファミリータイムは、家族を愛する大谷にとって有意義なものだったでしょう。

もう閉鎖されてはいますが、実は大谷選手と真美子さんが出会ったスポーツ施設も、この拠点から近い場所にある。久々の帰国となった彼にとって、大切な時間になったことでしょう」

名古屋には単身で入った大谷。調整は順調のようだ。

「このWBCは"打者専念"での参加が予定されていますが、大谷選手はシーズンでの登板に向けてもハイスピードで調整を続けてきました。侍ジャパン合流後も、投手としての練習は続ける予定と聞いています。

日本代表の打線の核となるのも間違いなく大谷選手。これまでもあらゆるプレッシャーをはねのけて活躍を続けてきた選手ですから、日本でプレーが見られるのは楽しみです」（スポーツ紙記者）

万全の状態でWBC初戦を迎えるために──大谷の準備は続く。