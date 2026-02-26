群馬県渋川市に位置する「伊香保おもちゃと人形自動車博物館」。懐かしい昭和のおもちゃや世界各国の珍しい人形やテディベア、国産クラシックカーを中心に展示している。それらはテーマごとにまとめられ、昭和の町並みが再現されていたりと、展示方法にも凝っているのだ。

特に人気を集めているのは、時代を象徴する昭和のクラシックカーのコレクション。トヨタ2000GTやGT-Rといったスポーツカーから、スバル360といった大衆車も数多く揃え、昭和の名車を間近で見られるのは貴重な体験だ。

レトロなガソリンスタンドを再現したり、漫画のイニシャルDを忠実に再現したエリアもある。

博物館の外には、藤原とうふ店の店舗を模したスポットも用意。〝藤原とうふ店〟と書かれたマグネットを愛車のドアに貼り付け、記念撮影ができるようになっている。

クラシック・ミニも多数展示

現在のミニはBMWが開発したモデルとしておなじみだが、1959年から2000年まで生産されていたミニのかわいらしさにはかなわないだろう。

小さなボディで街中をキビキビ走るのが楽しいミニだが、1964年にはモンテカルロラリーで総合優勝をはたしているほどの実力も持ち合わせている。博物館内にはミニが27台も並んでおり、クラシック・ミニのファンならずとも必見だ。

昭和の町並みをイメージした展示が楽しい！

昭和の駄菓子屋を模したショップではスマートボールを体験でき、子どもから大人まで懐かしい気持ちに浸りながら見学できる。

おもちゃと車、どちらも趣のある展示が多く、訪れる人に時代背景を伝えると同時に、子ども心を呼び起こす仕掛けが満載だ。入館料は手頃で、気軽に立ち寄れる観光スポットとしても注目されている。

屋外には実物大の戦車が！！

基本的には室内での展示が中心だが、実物大の戦車など一部は屋外に展示されている。

天候によっては傘や上着も忘れずに持って行きたい。

伊香保温泉に水沢うどんなど、周辺の観光も充実！

伊香保と言えば群馬県を代表する温泉のひとつ。石段を散策しつつ観光を楽しむのもよし、周辺に名店が建ち並ぶ名物の〝水沢うどん〟を堪能するのも良いだろう。

また、伊香保おもちゃと人形自動車博物館の真向かいには、群馬バスの「上の原」という本物のバス停がり、トトロと一緒に撮影もできたりする隠れた写真スポットもある。

『伊香保おもちゃと人形自動車博物館』 詳細

【入場料】 大人1000円、子供600円

【開館時間】9:00～17:00

【休館日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

【所在地】 群馬県渋川市伊香保町120

【駐車場】 50台（無料）

http://www.ikaho-omocha.jp/