りくりゅうフィーバーは、しばらく収まりそうにない。ミラノ・コルティナ五輪でペアでは日本勢初の金メダルを獲得したフィギュアスケートの三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅうペアが25日、日本記者クラブ、日本外国特派員協会で会見。今後について聞かれた木原は「まだ、しっかりと（2人で）話し合っていない、考える時間もなかった。将来的に指導者を目指しているが、それがいつになるかはわかりません」と明言を避けた。

現地で報道陣に対応した際、次回2030年フランス・アルプス大会への出場について聞かれると「ミラノ五輪を目指してやってきたので、今は何とも言えない」と白紙とした。

出場が予定される3月の世界選手権（チェコ）後は当面、充電期間に入るとみられるが、金メダリストペアはのんびりしていられない。

りくりゅうペアを目当てにアイスショーのチケットは飛ぶように売れており、一部がプラチナ化。ここまでフィギュアスケート界を牽引してきた22年北京五輪から2大会連続メダルの坂本花織（25）は今季限りでの引退を表明しており、フィギュアの顔が務まるのは2人しかいないのだ。

ミラノ五輪では日本から史上初めて2組のペアが出場したものの、もう一方の長岡柚奈（20）、森口澄士（24）のゆなすみペアはSPで19組中最下位で実力不足が露呈した。そもそも、昨年12月の五輪代表選考会を兼ねた全日本選手権に出場したのはりくりゅう、ゆなすみの他、籠谷歩未（25）、本田ルーカス剛史（23）組の計3組だけ。男女のシングルとは異なり、層の薄さは否めない。次回大会で日本はアイスダンスも含めて全種目でのメダル獲得を目指しているだけに、りくりゅうペアは不可欠の存在なのだ。

仮に木原が4年後の五輪に出場すれば、37歳でリンクに立つことになる。年齢的には厳しそうだが、ペアでは30代のスケーターが表彰台に立つケースは珍しいことではない。10年バンクーバー大会のペアで優勝した中国の趙宏博は、今回の木原を上回る36歳だった。

木原は次回大会が終わるまでやめられそうにない。

日本中を沸かせた「りくりゅうペア」の金メダル獲得。快挙の裏には、ペア結成当初からリンク内外を問わずに行われていた木原の献身があったという。いったい何が２人を頂点へと押し上げたのか。その意外な関係性とは。

