　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　24(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 1)


◯5万9375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　89(　　89)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 135(　　65)
楽天証券　　　　　　　　　　　　30(　　24)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万8750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 116(　 116)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　 100)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

