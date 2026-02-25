「日経225オプション」3月限コール手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
松井証券 7( 7)
SBI証券 24( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 9( 1)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万9125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
SBI証券 135( 65)
楽天証券 30( 24)
BNPパリバ証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
岩井コスモ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 116( 116)
バークレイズ証券 100( 100)
BNPパリバ証券 30( 30)
SBI証券 20( 14)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
