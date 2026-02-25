¡ÖºÇ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬°µ´¬¡×¡¡»°±º¤ØÁ÷¤Ã¤¿¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ËÂ³¤¯ÌÚ¸¶¤Î¸ÀÍÕ¤ËX´¶Æ°¡ÖÂç¹æµã¡×
23ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤òÆÃ½¸¤·¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚ¸¶¤ÎºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡å«¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¶â¥á¥À¥ë¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¡Æó¿Í¤Î´ñÀ×¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Î2¿Í¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£ÆÀ°Õ¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¸å¤Î¶ìÇº¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Õ¥ê¡¼Á°¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¥é¥¹¥È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤À¡£»°±º¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿Í»×¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¶¥µ»°Ê³°¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ìÂÎ¤¬Æ°¤¯¤¦¤Á¤ÏÍþÍè¤Á¤ã¤ó¤È1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯³ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÍþÍè¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤Þ¤¿ÍþÍè¤Á¤ã¤ó¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤òÁÛ¤¦¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤â´¶Æ°¡£¡ÖÂç¹æµã¤¹¤ë¿ÀÊÔ½¸¤¸¤ã¤óÆÃ¤ËºÇ¸å¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿ò¹â¤Ê°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ä¡×¡ÖÎÞÁ£¤Ö¤Ã²õ¤ì¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÂº¤µ¤Î¥À¥à·è²õ¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÌÚ¸¶Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢°µ´¬¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï3·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢NHK ONE¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë