りくりゅうが“再現以上”の衝撃写真「完璧ね！」 4年前との対比に海外驚愕「彼女は柔らかい」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が23日、自身のSNSを更新した。木原に投げられた三浦が、偶然にも五輪の輪の上に乗っているように見える瞬間の写真。大バズリ中の“奇跡の1枚”は、海外ファンにも反響が広がっている。
写真は、選手村の五輪モニュメントの前で撮影された。木原に投げられた三浦が宙で大開脚。まるで五輪の輪の上に座っていると錯覚するようなタイミングで撮られている。
実は4年前の北京五輪の“再現”でもあった。当時も大会終了後に、五輪モニュメント前で、木原が投げて、三浦が宙で開脚する構図で写真を撮っていた。今回は五輪の輪に乗っているように見えるだけでなく、三浦の開脚角度もさらにアップ。さらなる映え写真となった。
エモさとスゴさが詰まった1枚。海外ファンからもコメントが寄せられた。
「信じられないくらい懐かしい。まさに完璧な再現ね！」
「彼女はものすごく体が柔らかい！」
「Wow」
「めちゃクールな再現だ」
「彼らは本当に特別よ」
「りくりゅう」の2人の投稿は反響が広がり続けており、三浦のXでは、投稿6時間で30万いいねを突破している。
（THE ANSWER編集部）