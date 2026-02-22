「手持ちのボトムス飽きてきた」→【ハニーズ】で解決♡ 40・50代が頼れる「きれいめスカート」

穿き慣れたボトムスに飽きてきたなら、春らしく軽やかな「きれいめスカート」をチェックしてみて。今回は、女性らしい雰囲気をまとえそうなスカートを【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップしました。パッと華やかなコーデを楽しめて、気分も上がるかも。

トップスインもきれいに決まるタックスカート

【GLACIER lusso】「ウエストタックスカート」\4,980（税込）

ウエストに細かいタックを施したスカート。トップスインもきれいに決まりそうです。ウエストは総ゴムで着脱が楽ちん。落ち感のある素材が上品で、ミドル世代のコーデにもぴったり。ジャケットと合わせて大人らしく仕上げるのも、Tシャツでカジュアルに落とし込むのもおすすめです。ニュアンス柄のほか、無地もラインナップ。

スタイルアップが狙えるIラインスカート

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

イエローカラーが春らしさを感じさせる、Iラインシルエットのスカート。脚のラインを拾いすぎないほどよいゆとりがあるので、下半身が気になるというミドル世代も穿きやすいかも。縦のラインが強調されて、スタイルアップも期待できます。ストレッチ性があって動きやすいのも嬉しいポイント。プリントTなどを合わせて、カジュアルにも着まわせそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M