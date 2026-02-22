Googleは「Google I/O 2025」において、Android Autoで駐車中に動画を視聴できるようになると発表しました。特にEV（電気自動車）ユーザーにとっては、充電の待ち時間などを有効活用できるうれしいアップデートになるはずですが、いまだ実装には至っていません。

↑駐車中動画が現実味を帯びてきた。

そんななか、Android Autoの最新ベータ版で、動画アプリのサポートを示唆する新たな手がかりが見つかったと報じられています。

Android Authorityによれば、Android Auto v16.3.160744 ベータ版において、新たなフラグ「CradleFeature__allow_video_apps」が追加されたとのこと。名称に「video_apps（ビデオアプリ）」が含まれていることから、現在も開発が継続されていることが裏付けられました。

ただし、現時点ではまだ動作せず、機能を安定させるためにはさらなる作業が必要な模様。それでも、Googleがこの機能を忘れていないことが確認できたのは、大きな前進といえるでしょう。

また、このアップデートと並行して、Googleが「Android 16風のネットワークアイコン」や「運転アバターを選択できる機能」を開発中であることも判明しました。

最近のGoogleはAndroid Autoの改良を積極的に進めており、2025年11月にはAIアシスタント「Gemini」にも対応させ、自然な会話や高度な音声コマンド操作を可能にしています。今後も、Android Autoの進化に期待したいところです。

Source: Android Authority

