試合中継で話題沸騰！ J２藤枝、槙野智章監督のオシャレな“愛飲ドリンク”が再び脚光！ コーチの続報ショットに「これが噂の！」「スポンサード必至」の声
J２の藤枝MYFCで、今季からチームを率いる槙野智章監督の“愛飲ドリンク”が再び注目を集めている。
きっかけは、２月19日に藤枝の杉浦大輔コーチが公式Xに投稿した一枚の写真だ。
「今、話題沸騰のマテ茶」との言葉とともに公開されたのは、パソコン作業に集中する槙野監督の横に、マテ茶専用の茶色いカップが置かれているショットだ。独特のフォルムのカップが存在感を放っている。
槙野監督のマテ茶が注目を浴びたのは、14日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第２節、松本山雅FC戦。ベンチで戦況を見つめる指揮官の手もとにあったのは、スクイズボトルやペットボトルではなく、おしゃれな茶色のカップ。ストローで口に運ぶ姿が中継に映し出されると、SNS上では「何飲んでるの？」「コーヒー？」「カフェタイムですかｗ」「マテ茶飲んでない？笑」といったコメントが相次いでいた。
日常的にマテ茶を愛飲していることが明らかになったコーチの投稿に、ファンからは「これが噂の！」「思わぬ続報」「マテ茶のスポンサード必至」「茶葉が何か知りたい」「マテ茶美味そう」といった声が上がった。
ピッチ内外で注目を集める新指揮官は、戦術だけでなくドリンクチョイスでも話題をさらっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】藤枝コーチが投稿！ 日常の槙野監督と“マテ茶”
きっかけは、２月19日に藤枝の杉浦大輔コーチが公式Xに投稿した一枚の写真だ。
「今、話題沸騰のマテ茶」との言葉とともに公開されたのは、パソコン作業に集中する槙野監督の横に、マテ茶専用の茶色いカップが置かれているショットだ。独特のフォルムのカップが存在感を放っている。
日常的にマテ茶を愛飲していることが明らかになったコーチの投稿に、ファンからは「これが噂の！」「思わぬ続報」「マテ茶のスポンサード必至」「茶葉が何か知りたい」「マテ茶美味そう」といった声が上がった。
ピッチ内外で注目を集める新指揮官は、戦術だけでなくドリンクチョイスでも話題をさらっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】藤枝コーチが投稿！ 日常の槙野監督と“マテ茶”