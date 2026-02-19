◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 カーリング女子1次リーグ 日本3−9英国（2026年2月18日 コルティナ・カーリング競技場）

1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は第8戦で英国（同6位）と対戦。第8エンドにコンシードを宣言。3−9で敗れ、通算成績は1勝7敗となった。

第2エンド、英国にビッグエンドとされ3失点。有利な後攻で迎えた第3エンド、吉村の2投目のドローショットが短くなり、4人でスイープしたものの届かず、1点をスチールされた。第4エンドは複数得点のチャンスを作ったが、またしても最後のドローショットが短くなり1点のみに止まった。さらに2点を失い、前半を1−6で折り返した。

2点を取り合って迎えた第8エンド、吉村の最終ショットが決まらず、1点スチールされたところで負けを認めるコンシードを宣言。3−9で敗れた。

日本のショット成功率74％に対し、英国は91％。相手のミスがほとんどなく、最後まで流れを引き寄せることができなかった。

10チーム総当たりで4位までが準決勝へ進む1次Lで、日本は初戦からスウェーデン、デンマークと2連敗。第3戦で世界ランク1位のスイスに7―5で逆転勝ちしたが、その後も米国、韓国、カナダに敗れた。17日に対戦したイタリアに敗れて6敗目を喫し、1次L敗退が決まっていた。最終戦は中国（同11位）と対戦する。

▼サード小野寺 決勝トーナメント（進出）がなくなってしまって、ラスト2試合、準決勝、決勝の気持ちで戦おうと思って、気合を入れて、少しでも吉村選手にいい形でつなげたいと石を貯めるようにしていた。（最後1試合は）たくさんの応援があって、ここに立っているので、プレー、勝利でお返ししたい

▼スキップ吉村 試合を通してアイスを読むのが難しくて、アイスにアジャストして投げることができず、ペースをつかめずに最後までいってしまった。残り1試合、五輪では最後になるので、自分たちのゲームができるように思い切り戦いたい。