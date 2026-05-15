14日に栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害され息子2人がけがをした事件で、栃木県警は新たに現場から逃走していた少年1人を神奈川県相模原市内で発見し、強盗殺人の疑いで緊急逮捕しました。この事件をめぐっては、事件直後に現場近くで身柄を確保された相模原市の16歳の高校生の少年を強盗殺人容疑で14日に逮捕していました。警察はほかにも逃走中の人物がいるとみて、引き続き行方を追っています。