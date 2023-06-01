◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

悪天候のため17日から1日延期となったスノーボード女子スロープスタイル決勝。日本勢はビッグエアで金メダルの村瀬心椛選手（予選2位）、岩渕麗楽選手（予選4位）、深田茉莉選手（予選7位）の3人が出場。各選手は3回のランを行い、そのベストスコアで順位が決まります。

1回目は村瀬選手がキャブ900を決めるなどトリックをすべて成功させ、79.30でトップに立つ滑り。続く2回目深田選手が序盤のセクションで高得点。最後はフロントサイド720を決めて85.70。村瀬選手を抜きトップ。最終の3回目を前に、日本勢がワンツーとなります。

そしてラストランの3回目、深田選手はセクション4で10点を獲得するなどさらにクオリティを上げ87.83の高得点。追いかける村瀬選手は3回目、大技トリプルコーク1260に成功するなど、華麗なトリックを連発。深田選手には届かなかったものの85.80の高得点。この結果、深田選手が金メダル、村瀬選手が銅メダルを獲得しました。

スノーボード競技はこれですべて終了。今大会日本は男女通じて9つのメダル（金4銀2銅3）を獲得しました。

【結果】金 深田茉莉 87.83銀 ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）87.48銅 村瀬心椛 85.80ーーーーーーーーーーーーーーーー8位 岩渕麗楽 52.11