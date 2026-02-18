Image: Lofree

レトロモダンデザインが魅力のキーボードやマウスのブランドLofreeから、キーボードに新デザイン「Lipstick」が登場。名前そのまま、口紅からデザインのアイディアを得たキーボードです。

まるでメイクパレットのような見た目のキーボード。画像だけ見ても、すぐにはキーボードだと気づけません。リップぽい色味だけでなく、キー単体の形もリプが溶けたような絶妙な形状。エスケープキーは、リップスティックそのものなのもユニーク。

Image: Lofree

デザインの美しさはさておき、キーボードとしてのスペックは、ポーリングレート最大1,000Hz。ホットスワップ対応、接続は最大3台まで可能。Bluetoothはもちろん、2.4GHzワイヤレスやUSB-Cでの有線接続も可能。内蔵バッテリーは4,000mAhで、バックライトありで最大30時間、なしなら最大14日間使用できます。

Image: Lofree

LofreeのLipstick、来月にはブラックモデルもリリースされます。価格は3万5200円です。

Image: Lofree

Source: Lofree