¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û½÷»ÒÂåÉ½¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà³ÎÄê¡¡¾®ÎÓÌ¤Æà¤¬¾Ð´é¤Ç½é½Ð¾ì¤â¡ÄÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÀËÇÔ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£·Àï¤Ï£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢Æ±£¹°Ì¤ÎÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë£¶¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¡¢£¶ÇÔÌÜ¡Ê£±¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡££±¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¡¢ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾®Ã«Í¥Æà¤¬¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë²ó¤ê¡¢¾®ÎÓÌ¤Æà¤¬¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤â¤ó¤À¤è¡Ù¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î´¿À¼¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÂà¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤¹£²»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØºÇ¸å¤Î»î¹ç¡¢ºÇ¸å¤Î£±Åê¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Ï¾®ÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¤Æà¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤¿¡×¡£¥é¥¹¥È£²»î¹ç¤Ø¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£