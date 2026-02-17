「奇跡を起こした」「驚異的なカムバック」０−２→後半ATに２ゴールで執念のドロー。劇的展開の広島を韓国メディアが称賛「ドラマチックな結末を生み出した」【ACLE】
２月17日にアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節が開催され、サンフレッチェ広島は韓国のFCソウルと敵地で対戦した。
10分と27分に失点した広島は、無得点のまま後半アディショナルタイムを迎える。このまま０−２で敗戦かと思われた90＋３分にジャーメイン良が得点を挙げると、その３分後に木下康介がゴールを奪い、２−２のドローに持ち込んだ。
この結果、４勝３分け１敗の戦績で勝点15とし、ホーム＆アウェーで行なわれるラウンド16で、第２戦をホームで戦える権利を得られる４位以内が確定。意地を見せた広島を敵国メディアが称賛している。
『FOOTBALLiST』は「“92分の０−２から96分の２−２へ”奇跡を起こした広島監督『最初は苛立ちも、結果には満足』」と見出しを打った記事を掲載。「広島は驚異的なカムバックを遂げた」と評し、試合の内容を振り返りながら、「すでに決勝トーナメント進出を決めていながらも、広島の最後まで戦い抜く姿勢が、ドラマチックな結末を生み出した」などと報じた。
また記事では、バルトシュ・ガウル監督のコメントも紹介。38歳の指揮官は「序盤に先制できなかったのは腹が立ったが、最終的に２−２で終えられて満足している」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
