¥¤¥¿¥º¥é¹â¹»À¸¤¬³Ø¹»¤òÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¢ª¤½¤ÎººÄê³Û¤Ï¡©
2023Ç¯6·î6Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¡£
³§¤µ¤ó¤ÏÊì¹»¤ÎÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ±ØÁ°¤Ê¤é¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹¤¤ÉßÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÄ¼Ë¤À¤Ã¤¿¤é°Â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤ÏÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¤¹¤°ººÄê¤¬½Ð¤ë»þÂå¡£¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤ÇÊì¹»¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ã¤¤ÎººÄê³Û
¥ß¡¼¥É¡¦¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ï¥¤¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢35Ëü6787Ê¿Êý¥Õ¥£¡¼¥È¤ÎÉßÃÏ¤Ë·ú¤Ä³Ø¹»¤Ç¡¢1977Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉÔÆ°»º¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Zillow¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¹¡¹¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢¸Ä¿ÍÍÑ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÍÑ¥³¡¼¥È¤È¸Ä¿ÍÍÑ¤ÎÊÙ¶¯¶õ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤½¤ÎººÄê³Û¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î4Ëü2069¥É¥ë¡ÊÌó588Ëü±ß¡Ë¡£¤³¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á±½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡ÖWUSA9¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¼è¤êµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Zillow¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¡¢¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1792Ç¯¤Ç¡¢È¾²ÔÆ¯¾õÂÖ¤Î¥Ê¥¤¥¹¤Ê´Æ¹ö¡£¥´¥ß½¤Î¥¨¥¢¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ê¡¼¤¬Éº¤¤¡¢15¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿å²ó¤ê¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡£´í¸±¤ÇÌ¤´°À®¤Î²Õ½ê¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¤â¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¡£
³Ø¹»Â¦¤Ï¤È¤Æ¤â´²ÍÆ
³Ø¹»Â¦¤Ï¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ë¤É¤³¤í¤«ÌÌÇò¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤³¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥È¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÆÈÁÏÅª¤Ê¹¹ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï³Ø¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë´Ä¶¤ËÈ¿¤·¤ÆººÄê³Û¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÄã¤¯¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Û¤Ç¤âÆþ»¥¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÃ¯¤â½ýÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â»³²¤â¤Ê¤¯¡¢³§¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤à¤·¤íË«¤á¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤é¤·¤¤Âç¤é¤«¤µ¤Ç¤¹¡£
Zillow¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤â¤¦¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤ÏÂå¡¹¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡©
ChatGPTÂæÆ¬¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¶µ°é¸½¾ì¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ø¤Î»ÑÀª
Source: YouTube, THE BALTIMORE BANNER, HUFFPOST via Boing Boing, Meade Senior High School
Reference: Wikipedia