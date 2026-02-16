Ž¢´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥É¥ê¥ë¤ò²ò¤¯Ž£¤À¤±¤¬ÊÙ¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä1Æü30Ê¬Ì¤Ëþ¤Î³Ø½¬¤Ç¤âÊÐº¹ÃÍ50°Ê¾å¤Î»Ò¤Î"°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ãö¸¶·É²ð¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤ÆÉ½ñ¡×¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Ë³ØÎò¤âÍ·¤Ó¤âµá¤á¤ë¿Æ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¿´ÇÛ¤Î¼ï¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤ÅìÂç¡ª¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¡Ö¤Ä¤Ö¤·¤¬¤¤¯¡×·ÐÎò¤¬³ØÎò¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤¬ÆÀ°Õ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾Íè¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¤½¤Î´ðÁÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡ÖÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢Í§Ã£¤È¤è¤¯Í·¤Ó¡¢ÊÙ¶¯°Ê³°¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤âÉý¹¤¯´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÄ¹¤¯³Ú¤·¤à¡¦´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö²¿¤«¡×¤ò»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡Ä¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡ÖÊÙ¶¯¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ë¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Í·¤Ó¤Ë¤â¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂç³Ø¤À¤±¤Ï¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤±¡×¤È¤¤¤¦ÌµÃã¤ÊÍ×µá¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¼«²ü¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Ïº£¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Æ¤Î¡ÖÊÙ¶¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡×¤Î°Õ³°¤ÊÊÑ²½
Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÂç¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥»¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤È³Ø¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ»ÒÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢2015¡Á2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á10Ç¯´Ö¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¾å¤ÇÂçÊÑµ®½Å¤ÊÄ´ºº¤Ç¡¢»ä¤â¤³¤ÎÄ´ºº¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¹»¤¬¤¢¤ëÆü¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬¡¢
¡¦¾®4¡Á6¡§82.9Ê¬¢ª70.3Ê¬¡Ê15.2¡ó¤Î¸º¾¯¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¡§106.9Ê¬¢ª92.9Ê¬¡Ê13.1¡ó¤Î¸º¾¯¡Ë
¡¦¹â¹»À¸¡§119.4Ê¬¢ª102.8Ê¬¡Ê13.9¡ó¤Î¸º¾¯¡Ë
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¡ÖÊÙ¶¯»þ´Ö¡×¤È¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤ò½ü¤¯1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÅªÊÙ¶¯»þ´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½ÉÂê¡×¤ä¡Ö½Î¡×¤â´Þ¤á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤äµ¤¤¬¤«¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡Ö²ÈÄí³Ø½¬¤Î½¬´·¡×¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤¬¡¢
¡¦¾®4¡Á6¡§41.5¡ó¢ª33.5¡ó¡Ê8.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸º¾¯¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¡§42.7¡ó¢ª41.3¡ó¡Ê1.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸º¾¯¡Ë
¡¦¹â¹»À¸¡§32.9¡ó¢ª27.0¡ó¡Ê5.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸º¾¯¡Ë
¤È¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÊÙ¶¯¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤º¤ËÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò³ð¤¨¤ëÊýË¡
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»ÒÍÍ¤ò¡¢¾Íè¡¢¤É¤Î³Ø¹»ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¿Ê³Ø¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç³Ø°Ê¾å¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢
¡¦¾®4¡Á6¡§65.9¡ó¢ª72.3¡ó¡Ê6.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¡§68.7¡ó¢ª72.0¡ó¡Ê3.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¡Ë
¡¦¹â¹»À¸¡§75.4¡ó¢ª76.3¡ó¡Ê0.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¡Ë
¤È¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²È¤Ç¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤âÂç³Ø¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤³¤Î10Ç¯¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤Î¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹Í¤¨¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾¯¤·¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÆÉ½ñ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÌµÃã¤Ê´ê¤¤¤òÉôÊ¬Åª¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆÉ½ñ¤Ï³ØÎÏ¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢³ØÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Ã¤È¤â´ðÁÃÅª¤ÊÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë³èÆ°¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÉ½ñ¹¥¤¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Çº¹¤¬½Ð¤ë¹ñ¸ìÎÏ
°Ê²¼¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆÉ½ñ¤È³ØÎÏ¤ÎÄ¾ÀÜÅª´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö³ØÎÏ¡×¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯4·î¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÁ´¹ñ³ØÎÏ¡¦³Ø½¬¾õ¶·Ä´ºº¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Ê¤ó¤ÈÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø3Ç¯À¸¡ÖÁ´°÷¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¼Â»ÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÏÌó95Ëü¿Í¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÏÌó90Ëü¿Í¤¬¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉ½ñ¤¬°ìÈÖÀ®ÀÓ¤ò¹â¤á¤½¤¦¤Ê²ÊÌÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ñ¸ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤Ê»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¡ÖÆÉ½ñ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤òÁª¤ó¤À»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ÎÊ¿¶ÑÀµÅúÎ¨¤¬¤â¤Ã¤È¤âÄã¤¯¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤Û¤ÜÄ¾ÀþÅª¤ËÊ¿¶ÑÀµÅúÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÀµÅúÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬56.2¡ó¡¢¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤¬73.6¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Ï17.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬45.2¡ó¡¢¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤¬61.9¡ó¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï16.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶ÑÀµÅúÎ¨¤ÇÌó17¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ËÜ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Û¤É¿ô³Ø¡¦±Ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤âÎÉ¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î²ÊÌÜ¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÞ¤ìÀþ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¸«¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¡Ö»»¿ô¡×¤È¡ÖÍý²Ê¡×¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¡Ö¿ô³Ø¡×¡ÖÍý²Ê¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö±Ñ¸ì¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥°¥é¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÊÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¹ñ¸ì¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Þ¤Ç¡¢Ä¾ÀþÅª¤ËÀ®ÀÓ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢³ØÎÏ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀþÅª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢³ØÎÏ¸þ¾å¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡ÖÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¤è¤¤¤³¤È¤À¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢
¡¦ÆÉ½ñ¤À¤±¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥×¥é¥¹¸ú²Ì
¡¦ÆÉ½ñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤Î³èÆ°¡¦ËÜ¿Í¤ÎÆÃÀ¡¦´Ä¶¤Î¥×¥é¥¹¸ú²Ì
¤ÎÎ¾Êý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤ÇËÜ¤òÄ¹»þ´ÖÆÉ¤à¿Í¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê¬¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«?
¢£¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹³Ø½¬°ÕÍß¤ò»Ù¤¨¤ëÆÉ½ñ½¬´·
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤â¤è¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£38¥Ú¡¼¥¸¤Ç10Ç¯´Ö¤ÇÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ë»²¾È¤·¤¿ÅìÂç¤È¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢³Ø¹»¤¬¤¢¤ëÆü¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¤È1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¿ô¤Ï1³ØÇ¯¤Ë¤Ä¤7000¿Í¤«¤é1Ëü4000¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÇ¯¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â¹»3Ç¯À¸°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÇ¯¤Ç¡ÖÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Û¤É¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤±¤Ï¡ÖÆÉ½ñ»þ´Ö¤ÈÊÙ¶¯»þ´Ö¤ÏÌµ´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼õ¸³¤Î±Æ¶Á¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£
ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ç¼¨¤¹¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾®³Ø1¡Á3Ç¯À¸¡¢¾®³Ø4¡Á6Ç¯À¸¡¢Ãæ³Ø1¡Á3Ç¯À¸¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»3Ç¯À¸¤ò½ü¤¤¤¿¹â¹»1¡Á2Ç¯À¸¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Û¤É¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡×¤ÎÀÞ¤ìÀþ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÊÙ¶¯¤â¤è¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Û¤É³ØÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤«¤é³ØÎÏ¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£1Æü30Ê¬Ì¤Ëþ¤Î³Ø½¬¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤¬¹â¤¤¥ï¥±
¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢ÆÉ½ñ¤¬À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤¸¤ã¤¢ÆÉ½ñ¤Ê¤ó¤«¤ä¤á¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò½ü¤¤¤¿¡ÖÆÉ½ñ¡Ø¤À¤±¡Ù¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥×¥é¥¹¸ú²Ì¡×¤â¤¤Á¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÀçÂæ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê³ØÎÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ê¢¨¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ñÀÒ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É³ØÎÏÄ´ºº¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡Ë¾¾ùõÂÙ¡¦ºç¹ÀÊ¿¡¦ÀîÅçÎ´ÂÀ¡Ê2018¡Ë.ºÇ¿·Ç¾²Ê³Ø¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½Ð¤¿·ëÏÀ¡ÖËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤Ç³ØÎÏ¤Ï·è¤Þ¤ë¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¡¥ÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò.
Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬¡Ö30Ê¬Ì¤Ëþ¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Ï³ØÎÏÄ´ºº¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¿Í¤Ë¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤Îº¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê30Ê¬¤âÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÆÉ½ñ½¬´·¤Î¤¢¤ë»²²Ã¼Ô¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î4²ÊÌÜ¡Ê¹ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¡¦¼Ò²ñ¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÊÐº¹ÃÍ¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊ¿¶ÑÊÐº¹ÃÍ¤Ï45ÄøÅÙ¡¢¡Ö1¡Á2»þ´Ö¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊ¿¶ÑÊÐº¹ÃÍ¤Ï50°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£4²ÊÌÜÊ¿¶Ñ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬5°Ê¾å°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤º¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãö¸¶ ·É²ð¡Ê¤¤¤Î¤Ï¤é¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡Ë
¶µ°é¿´Íý³Ø¡¦Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô
ËÌÎ¤Âç³Ø°ìÈÌ¶µ°éÉôÀìÇ¤¹Ö»Õ¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¶µ°é³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï¶µ°é¿´Íý³Ø¡¦Ç§ÃÎ²Ê³Ø¡£¸¦µæ¡¦¶µ°é¤ÎËµ¤é¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¡¦¼«Ê¬»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÉ½ñ¡¦¤³¤È¤Ð¡¦³Ø¤Ó¤Î¸¦µæÃÎ¸«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆÉ½ñ¸ú²Ì¤Î²Ê³Ø¡¡ÆÉ½ñ¤Î¡È²º¤ä¤«¤Ê¡ÉÎÏ¤ò³è¤«¤¹3¸¶Â§¡Ù¡ØÆÉ½ñ¤È¸À¸ìÇ½ÎÏ¡¡¸ÀÍÕ¤Î¡ÖÍÑË¡¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹³Ø½¬¸ú²Ì¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âµþÅÔÂç³Ø³Ø½Ñ½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£°ì»ù¤ÎÉã¡£
¡Ê¶µ°é¿´Íý³Ø¡¦Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô Ãö¸¶ ·É²ð¡Ë