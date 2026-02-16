ÅÅÃÓ¤ò3D¥×¥ê¥ó¥È¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÍã¤¬´Ý¤´¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥«¥¿¥Á¤Ï¤¤¤«¤Ë·è¤Þ¤ë¤«¡£¼Â¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀ©Ìó¤¬Âç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÅÃÓ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ßÃì¤«Ä¾ÊýÂÎ¡¢¤¢¤È¤Ï¥³¥¤¥ó·¿¤¢¤¿¤ê¤ËÁê¾ì¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àß·×¼Ô¤Ï¤½¤Î·Á¤òÁ°Äó¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºî¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿··¿iPhone¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¿Ê²½¤¬¤è¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÅÅÃÓ¤ò¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¡Ö°õºþ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤é¡© ¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÃÓ¤ò¡ÖÀÑ¤à¡×¤«¤é¡Öºþ¤ë¡×¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Material Hybrid Manufacturing Inc.¡Ê°Ê²¼¡¢MATERIAL¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÇÄ¾ÀÜ¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¡×À½Â¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¢¥Î¡¼¥É¡ÊÉé¶Ë¡Ë¡¢¥«¥½¡¼¥É¡ÊÀµ¶Ë¡Ë¡¢¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥±¡¼¥·¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç°õºþ¤¹¤ëÆÈ¼«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖHYBRID3D¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶â·¿¤âÀìÍÑ¥é¥¤¥ó¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢À½ÉÊ¤Î·Á¾õ¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤½¤Î¾ì¤Çºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡© ¤â¤¦¾¯¤·³ú¤ßºÕ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÅÅÃÓ¡Ê±ßÅû·Á¤äÄ¾ÊýÂÎ·¿¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö´ûÀ½Éþ¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹Â¦¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇHYBRID3D¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡×¤Ë¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÓ¤ÎºàÎÁ¤¬Î®Æ°À¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢À½ÉÊ¤ÎÎØ³Ô¤ä¤¯¤Ü¤ß¡¢¶ÊÌÌ¤Ë±è¤Ã¤ÆÀÑÁØ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï¥¿¥ó¥¯¤Î·Á¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£ÅÅµ¤¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³ÎÁ¤ÏÍÆ´ï¤ËÎ®¤·¹þ¤à¤â¤Î¡£MATERIAL¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤±¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎGabe Elias»á¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡¦¥Ú¥È¥í¥Ê¥¹¡¦F1¥Á¡¼¥à¤Ç7Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦ÍèÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆF1¥Þ¥·¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥·¡¼¥È¤Î¼þ°Ï¤ËÅÅÃÓ¤ò´¬¤¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö±ßÅû·Á¤Î¥»¥ë¤ò·ä´Ö¤ËµÍ¤á¤ÆÇÛÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤°ºî¶È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤ÈÃÇÇ°¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤ËMATERIAL¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£¤½¤Î¤È¤Èà¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¹½Â¤ÉôÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀß·×¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅÅ»Òµ¡´ï¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾®¤µ¤¯¡¢Ê£»¨¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤±¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÅÃÓ¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë
¸½ºß¡¢MATERIAL¤ÏÌµ¿Íµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÎPerformance Drone Works¡ÊPDW¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤«¤é125Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ÂÍÑ²½¡¦µ»½Ñ¤Î¾¦¶È²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
³µÇ°¼Â¾ÚÃÊ³¬¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î48ËÜ¤Î±ßÅû·Á¥»¥ë¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ÖHYBRID3D¡×¤ÇÅÅÃÓºàÎÁ¤ò½¼Å¶¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤¬50%¸þ¾å¤·¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÉôÂÎÀÑ¤â35%Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ÷Î¥¤ò1.5ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤¹¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤ÆÀÑºÜÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä¤âÆ±¤¸µ÷Î¥¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤ëÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¾Íè¤ÎÀß·×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤äÍã¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆâÉô¤ËÅÅÃÓºàÎÁ¤ò½¼Å¶¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍã¤¬ÅÅÃÓ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ÎºÙ¤¤¥¢¡¼¥àÉôÊ¬¤òÅÅÃÓ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ï¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢·³ÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î·Á¾õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦ÅÅÃÓ¤Ê¤é¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ê¤¯¤»¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°åÎÅ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëµ¡´ï¤ò¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¡£
HYBRID3D¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¤¥ó¥¯°õºþ¡×¤È¡ÖÇ®ÍÏ²òÀÑÁØË¡¡ÊFDM¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤Ç¡¢1ÁØ¤¢¤¿¤ê100¡Á150¥ß¥¯¥í¥ó¤ÎÀºÅÙ¤ÇºàÎÁ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤¹¤ëÅÅÃÓ²½³Ø¤ÏNMC 811¡¢NMC 111¡¢LFP¡Ê¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¡Ë¡¢LTO¡Ê¥Á¥¿¥ó»À¥ê¥Á¥¦¥à¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¡£
½é¹æ¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï550mm¡ß350mm¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â·¿ÉÔÍ×¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÊÑ¹¹¤À¤±¤Ç·Á¾õ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤«¤éÎÌ»º¤Ø¤Î°Ü¹Ô¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¼¡¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³×Ì¿¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éµ¯¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÅÃÓ¤¬¡Ö·Á¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÁÇºà¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
