¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÎAF 85mm/F1.4¤Ë¤Ê¤ë¤«¡© Meike¿·¥ì¥ó¥º¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼
2·î26Æü¤«¤é3·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥«¥á¥é¤È¼Ì¿¿±ÇÁü¤Îº×Åµ¡ÖCP+ 2026¡×¡£³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¿·À½ÉÊ¤¬Í½¹ð¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥ó¥º¥á¡¼¥«¡¼Meike¡Ê¥á¥¤¥±¡Ë¤âºÇ¿·¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Meike¤ÏWeChat¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ¤Î¡ÖAF85mm f/1.4¡×¤Î¸å·Ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×µ¡¤È¡¢APS-C¸þ¤±¤Î·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥ê¡¼¥º3ËÜ¤ò¹ðÃÎ¡£
¡Ö³§ÍÍ¤Î¾ðÇ®¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ²½¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ç²è¼Á¤ò²þÁ±¤·¤¿85mm
¤ä¤Ï¤êÃíÌÜ¤ÏAF 85mm F1.4 II¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È»£±Æ¤Ë¤ÏÅ´ÈÄ¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ç¤¹¤Í¡£
Meike¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸½¹Ô¤Î85mm F1.4¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¼Ô¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö²«¤«¤Ö¤ê¡×¤Î·¹¸þ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«ÊüÉÕ¶á¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¾¯¤·²«¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¸«¤¨¤ë¤¢¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¿··¿¤Ç¤Ï²è¼Á¤â²þÁ±¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£¥«¥á¥é¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖSonyAlphaRumors¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè2À¤Âå¤Ç¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Meike¤Î¼ÒÆâÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÃæ¹ñÀ½ºÇ¹â¤Î85mm F1.4¡×¤À¤È·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤êÊý¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤ÀÈó¸ø¼°¾ðÊó¤Î¤¿¤á¡¢¼Âµ¡¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï´üÂÔÃÍ¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Áàºî·Ï¤Ï¸ø¼°È¯É½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿··¿¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ëAF¹âÂ®²½¡¦°ÂÄê²½¡¢ÌµÃÊ³¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¥ê¥ó¥°¡¢AF/MFÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥«¥¹¥¿¥à²ÄÇ½¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤âÅëºÜ¡£¤µ¤é¤ËËÉ¿ÐËÉ¿åÀß·×¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÂå¤â¼Ì¤ê¤ÏÉ¾²Á¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å¤µ¤¬730g¤Û¤É¡¢ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¤¬0.98m¤È¤ä¤ä±ó¤¤¤³¤È¤¬¥³¥¹¥È¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¤ÏãþÂÎ¤Î·ÚÎÌ²½¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤¬ëð¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Îº¹°Û¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¥½¥Ë¡¼E¡¢¥Ë¥³¥óZ¡¢¥é¥¤¥«L¤Î3·ÏÅý¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤ÏÌ¤È¯É½¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¹Ô¤ÎMeike 85mm F1.4¤Î¹ñÆâ¼ÂÀª¡Ê5¡Á7Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤â10Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²è¼Á¤äãþÂÎ¤Î²þÁ±¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªAPS-C¸þ¤±¥é¥¤¥ó
°ìÊý¡¢APS-C¸þ¤±¤Î¡ÖAir¥·¥ê¡¼¥º¡×¤âÆ±»þÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
25mm/35mm/56mm¤Î3¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤ÆF1.7¤ÎÂç¸ý·Â¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º´¹»»¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì37.5mm¡¢52.5mm¡¢84mmÁêÅö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¥½¥Ë¡¼E¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àX¡¢¥Ë¥³¥óZ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£ÆþÌç¡ÁÃæµé¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£WeChat¸ø¼°¤Ç¤Ï¡ÖAir¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿··æºî¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¿·À½ÉÊ¤â¡¢CP+ 2026¤Î²ñ¾ì¼Âµ¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²ñ¾ìÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤ÎÊý¤ÏCP+¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÅÐÏ¿¤ò¡ª
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏAF 85mm F1.4 II¤Î¿Ê²½¤¬¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¼Ì¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢AF¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÀºÅÙ¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤Ï¤É¤¦¤«¤·¤é¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î1ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ª
