µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬1ÈÖºî¤ëÎÁÍý¡ÖÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1ÈÖºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Ï¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤Ç¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤ÏÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢ÎÁÍý²È¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢µÈ²¬¤¬ÉáÃÊºî¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
µÈ²¬¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¿¤Ö¤ó¡¢1ÈÖºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¶ñºà¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ü¤ó¤Ã¤È´Ý¡¹¡Ê¶ñºà¤ò¡ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³À®Î©¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤´ÈÓ¤ÏÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤¢¤ÈÌîºÚ¡¢¤ª¤À¤·¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¿¿º«ÉÛ¤È¤«Âû¤È¤«²¿¤Ç¤âÆþ¤ì¤Æ¡£Ì£ÉÕ¤±¤â¤¿¤Ö¤ó²¿¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢ÎÁÍý²È¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢µÈ²¬¤¬ÉáÃÊºî¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
µÈ²¬¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¿¤Ö¤ó¡¢1ÈÖºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¶ñºà¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ü¤ó¤Ã¤È´Ý¡¹¡Ê¶ñºà¤ò¡ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³À®Î©¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤´ÈÓ¤ÏÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤¢¤ÈÌîºÚ¡¢¤ª¤À¤·¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¿¿º«ÉÛ¤È¤«Âû¤È¤«²¿¤Ç¤âÆþ¤ì¤Æ¡£Ì£ÉÕ¤±¤â¤¿¤Ö¤ó²¿¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£