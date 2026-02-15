Nothingが次期スマホ「Phone (4a)」シリーズの5色展開を示唆！まもなく発表へ。Snapdragon 7s Gen 4やIP65に強化され、電池持ちも改善
|次期スマホ「Nothing Phone (4a)」と「Nothing Phone (4a) Pro」がまもなく発表に！カラーバリエーションが公開
既報通り、Nothing Technologyは29日（現地時間）、同社の最高経営責任者（CEO）であるCarl Pei氏が公式YouTubeチャンネル（ @NothingTechnology ）において2026年の展望について語った動画を公開しています。動画では新しいロンドンの本社や最高ブランディング責任者（CBO）などのほか、同社が展開する「Nothing」ブランドの次期スマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a)」シリーズについて紹介しています。
一方ですでに紹介しているようにNothing Phone (4a)シリーズと見られる型番「A069」と「A069P」がさまざまな認証機関を通過していましたが、今回、新たにベンチマークアプリ「Geekbench」の測定結果にも登場し、Motherboardは「volcano」でCPUの構成が2.71GHz×1＋2.40GHz×3＋1.80GHz×4となっているため、チップセット（SoC）はQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform（型番：SM7635-AC）」となることが明らかとなっています。
Snapdragon 7s Gen 4は既存の「Nothing Phone (3a)」および「Nothing Phone (3a) Pro」が搭載しているQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform（型番：SM7635）」からCPUやGPUのクロック数を向上させ、CPUとGPUの性能が約7％向上するなどしています。なお、A069のGeekbenchのスコアはCPUのシングルコアで1245、マルチコアで3299、AIの単精度で707、半精度で1077、量子化で1265となっています。
Soon. pic.twitter.com/fpbw7ySU9N— Nothing (@nothing) February 9, 2026
Nothing Phone (4a)およびNothing Phone (4a) ProはNothingとしてはベルトセラーとなっている廉価モデルの(a)シリーズの第4世代となる次機種で、Carl Pei氏が(a)シリーズをさらにレベルアップさせることに注力していくとし、次のNothing Phone (4a)シリーズはデザインから素材、ディスプレイ、カメラ、そして全体的なパフォーマンスなどのあらゆる面で進化してフラッグシップモデルにさらに近づくことになると紹介しているようにさまざまな面で既存のNothing Phone (3a)シリーズから進化していると見られています。
前述通りにSoCがSnapdragon 7s Gen 3 Mobile PlatformからSnapdragon 7s Gen 4 Mobile Platformに強化されているほか、以前に紹介しているように防水・防塵がIP64からIP65に、電池容量が4920mAh（公式のスペックでは5000mAh）から5080mA（公式のスペックでは5100〜5200mAhあたり）になっており、EU（欧州連合）のエネルギーラベル（European Product Registry for Energy Labelling：EPREL）におけるA069Pの電池持ち時間はA059Pの43時間17分から63時間24分に大幅に向上していることが判明しています。
また内蔵ストレージの規格もUFS 2.2からUFS 3.1へと高速化され、内蔵メモリー（RAM）はNothing Phone (3a)およびNothing Phone (3a) Proではそれぞれ8GBと12GBのモデルが用意されていますが、Geekbenchの測定結果からNothing Phone (4a)では少なくとも12GBのモデルがラインナップされているようです。その他、急速充電（最大50W）や120HzリフレッシュレートディスプレイなどはNothing Phone (3a)シリーズから据え置きとなります。
pic.twitter.com/4DhjxYmnm3— Nothing (@nothing) February 5, 2026
記事執筆：memn0ck
