花粉症「ティッシュの持ち運びどうする」問題。3COINSが3通りの解決を出してきた
これぞ、花粉症のためのポーチ。
関東では例年2月後半に飛散が始まるスギやヒノキ花粉。花粉症の私にとっては、ポケットティッシュを手放せない時期が今年もやってきます。
そんな花粉症の時期を前に、3COINSからポケットティッシュ専用のポーチが続々と登場。これはありがたい。
ティッシュもゴミもまとめられるポーチ
一番気になるのは、ポケットティッシュとゴミをまとめておける「携帯用ダストポーチ」。
片方はバネ口で開きやすいダストポーチ、もう片方はポケットティッシュが収まるティッシュポーチになっています。ゴソゴソせずに、ティッシュをサッと出して片付けられるのが素晴らしい。
ちなみに、ダストポーチの内側の生地は引き出して手洗いOK。
330円（税込）の手頃さにも関わらず、花粉症の困りごとをとことんわかってくれている…！
カバンにティッシュをつけられるポーチも
「ポケットティッシュ1つだけじゃ1日持たない」という方は、より収納力の高い「ポケットティッシュポーチ」がいいかと。
ティッシュをすぐに取り出せるティッシュケースが側面についているほか、中央のポーチ部分に予備のポケットティッシュを入れておけるのです。
さらに、ポケットティッシュケースを半分に折りたたんで小さく持ち運べる「コンパクトティッシュケース」も登場。
こちらはダストポーチなしのシンプルなティッシュケースですが、「見るからにティッシュケース」といった感じじゃないのがいいところ。これならカバンやスマホショルダーにつけても悪目立ちしません。
3COINSのティッシュポーチならどれも丸カンが付いていて、カバンにつけられるからサッと出しやすい。ポケットティッシュがカバンの底でバラバラになっている、なんてことも防げますね。
