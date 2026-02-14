Image: 3COINS

これぞ、花粉症のためのポーチ。

関東では例年2月後半に飛散が始まるスギやヒノキ花粉。花粉症の私にとっては、ポケットティッシュを手放せない時期が今年もやってきます。

そんな花粉症の時期を前に、3COINSからポケットティッシュ専用のポーチが続々と登場。これはありがたい。

ティッシュもゴミもまとめられるポーチ

Image: 3COINS 3COINS「携帯用ダストポーチ」330円（税込）

一番気になるのは、ポケットティッシュとゴミをまとめておける「携帯用ダストポーチ」。

片方はバネ口で開きやすいダストポーチ、もう片方はポケットティッシュが収まるティッシュポーチになっています。ゴソゴソせずに、ティッシュをサッと出して片付けられるのが素晴らしい。

Image: 3COINS

ちなみに、ダストポーチの内側の生地は引き出して手洗いOK。

330円（税込）の手頃さにも関わらず、花粉症の困りごとをとことんわかってくれている…！

カバンにティッシュをつけられるポーチも

Image: 3COINS 3COINS「​​ポケットティッシュポーチ」330円（税込）

「ポケットティッシュ1つだけじゃ1日持たない」という方は、より収納力の高い「ポケットティッシュポーチ」がいいかと。

ティッシュをすぐに取り出せるティッシュケースが側面についているほか、中央のポーチ部分に予備のポケットティッシュを入れておけるのです。

Image: 3COINS 3COINS「コンパクトティッシュケース」330円（税込）

さらに、ポケットティッシュケースを半分に折りたたんで小さく持ち運べる「コンパクトティッシュケース」も登場。

こちらはダストポーチなしのシンプルなティッシュケースですが、「見るからにティッシュケース」といった感じじゃないのがいいところ。これならカバンやスマホショルダーにつけても悪目立ちしません。

Image: 3COINS

3COINSのティッシュポーチならどれも丸カンが付いていて、カバンにつけられるからサッと出しやすい。ポケットティッシュがカバンの底でバラバラになっている、なんてことも防げますね。

【こちらもおすすめ】

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: Pal Closet(1, 2, 3)