ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が14日（日本時間同日深夜）にフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で初練習を行った。

打撃ケージに入り、クリケットバット、さらにバットに持ち替えてティー打撃を行うなど体を動かした。巨人時代に登場曲として使用していたサザンオールスターズの「希望の轍」も流された。「“好きな歌はなんだ？”と言われて、“登場曲はこれです”という形で流してくれましたけど。でも音がデカすぎて恥ずかしくて、あんま集中できんかったですね」とおどけた岡本。それでもメジャーの舞台でもこの登場曲を流すのかを問われると「僕は変えるつもりはないです」と話した。

キャッチボールはネーサン・ルークスと行い、三塁の位置で守備練習もこなした。一塁にはゲレロが入り、軽めながら送球する場面もあった。練習後に取材対応した岡本は「（シーズンでも）そこを守れるように、頑張りたいなと思いました」と語った。

囲み取材では「初めてだったので、どういうふうに動けるかとか、初めて会う選手ばかりなので、あいさつをしてコミュニケーションをとったりしました。ルーキーに戻ったような気持ちでしたね、球場に入る前は。あいさつをしたりとか、どこに何があるかわからない状態で整理しながら。ルーキーの時を思いだします。懐かしい気持ちでした」と話したが、受け答えは堂々としていた。

16日（日本時間17日）にキャンプインする。「夢というよりは、必ずプレーすると思ってやってきたところなので、夢とは少し違うのかなというのはあります。気を引き締めて、どれだけチームに貢献できるか、自分がどこまでいけるのか、頑張りたいと思います」と言葉に力を込めた。