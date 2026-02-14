Photo : シラクマ

2023年8月29日の記事を編集して再掲載しています。

2023年買って良かったものトップ3に入ります。

2022年ごろからずっと気になっていた小型冷凍庫。あったら便利だろうな〜とは思いつつ、ちょうど良いサイズ感と価格のものが見つからなくて手を出せずにいました。

そんな折、無印良品から発売されているのを発見！ これは買うしかないと思いついに導入しました。

ちょうど良いを実現する、無印良品の小型冷凍庫

無印良品「冷凍庫 60L」

無印良品の「冷凍庫 60L」は、本体サイズ幅48cm × 奥行き50cm × 高さ84cm。容量は60Lのちょうど良いサイズ感が魅力。買い物かご2個分程度の収納量なので、パーソナルから家族での使用まで幅広い用途にぴったりです。

気になるお値段は、税込で2万4900円。保証などがしっかりしているメーカー製で、尚且つ2万円ちょっとで買えちゃう。このあたりも購入の決め手になりました。

しまうときも使うときも便利な3段設計

扉を開けるとこんな感じで3段になっていて、種類ごとに綺麗に分けられるようになっています。

わが家の場合、1段目にお肉とお魚・下味を付けた食材、2段目には主に業務スーパーで購入した冷凍野菜、そして3段目には冷凍うどんや冷凍炒飯など、レンジであたためるだけですぐに食べられるものストック。

しまうときも使うときもスムーズなのが気に入っています。

ちなみに設計上の都合なのか、3段目だけ奥行きが狭くなっていました。トータルの収納量が60Lということには変わりないので個人的には気にしていませんが、念のため注意が必要です。

冷凍スペースが増えるって最高だ…！

実際に2週間くらい使ってみて、めちゃめちゃ買って良かった！というのが素直な感想。特に日頃から自炊をしている方や、普段の食費は抑えたいんだよな〜と思っている方におすすめです。

具体的に良いなと思ったポイントは2つ。1つは、量を気にせずに食材をまとめ買いできるようになったこと。そしてもう1つは、作り置きや冷凍食品のストックを十分にできるようになったことです。

わが家では毎月初めに冷凍野菜や冷凍食品、1週間ごとに生鮮食品をまとめ買いしているんですが、これまでは収納スペースを気にして買う量をセーブすることもしばしば。その結果、週の途中で追加の買い物に行くこともありました。

小型冷凍庫を導入してからはたっぷりと食材を冷凍できるようになったので、途中で食材が足りなくなることがゼロに。食材がないけど、仕事が忙しくて買い物にも行けない……みたいなことがなくなり、気持ち的にかなりラクになりました。

写真は最近ハマっているタンドリーチキン。カット野菜と一緒に炒めるだけで満腹感があって最高です！

また冷蔵冷凍庫の方にまとめて作った料理、小型冷凍庫の方に下味を付けた食材や冷凍食品をストックしておくことで日々の調理時間をグンと時短できるように。

毎週買い出しをしたタイミングで一緒に仕込みまでしているので、気持ちとしては残りの6日間はほとんど温めるだけでご飯が食べられる状態になっています。

仕事が終わってからだと自炊する気持ちになれないこともしょっちゅうですが、これなら無理なく自炊を続けられる。これが本当にラクで良いんですよね〜。

生活に直結する買い物っていいね

冷凍庫の上面は20kgの耐荷重設計で、電子レンジをそのまま置けるのもグッド。冷凍したものをそのまま温められるから、動線的にもスムーズです（※熱を発するオーブンやトースターなどの機器は置けないのでご注意を）。

間違いなく2023年買って良かったもののトップ3に入る小型冷凍庫。気になる方はぜひぜひ前向きに検討してみてください。自炊の捗り具合が格段に上がりますよ。

Photo: シラクマ, Souce: 無印良品