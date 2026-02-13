Apple Vision Pro¡¢2Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤ËYouTube¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ
Âç¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©
Apple Vision Pro¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£È¯Çä¤«¤é2Ç¯¡£¤Ä¤¤¤Ë¸ø¼°¤ÎYouTube¥¢¥×¥ê¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¼Â¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°YouTube¥¢¥×¥ê¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
App Store¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø¼°ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YouTube¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÆ°²è¤Ë²Ã¤¨¡¢3DÆ°²è¤ä360ÅÙÆ°²è¡¢VR180Æ°²è¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Apple Vision Pro¤ÎM5¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¡¢8K²òÁüÅÙ¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âVision Pro¤ÇYouTubeÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Juno¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇYouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Vision Pro¤È¥¢¥×¥ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó8¤«·î¸å¤Î2024Ç¯10·î¤ËJuno¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏApple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥Á¤µ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
¸ø¼°YouTube¥¢¥×¥ê¤Î´°À®¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¾¤ÎÂç¼ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Vision Pro¸þ¤±¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Vision Pro¤ÏÌÜ¿·¤·¤¯ÇÉ¼ê¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÀ½ÉÊ¡£Ìó60Ëü±ß¤È²Á³Ê¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤áÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢YouTube¤¬ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤¹¤ë½½Ê¬¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËSpotify¤âVision ProÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Netflix¤Ê¤É¼çÍ×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°ÍÁ³Ì¤ÂÐ±þ
YouTube¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢Vision Pro¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë·×²è¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢visionOS¸þ¤±¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¼çÍ×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤¬Netflix¡£Vision Pro¤ÎSafari¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò»È¤¨¤ÐNetflix¤Ï»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤Ê±é½Ð¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ì±þ¡¢Vision Pro¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤visionOSÂÎ¸³¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Safari¤ò»È¤ï¤º¤ËVision Pro¤ÇNetflix¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¡ÖSupercut¡×¤Ï800±ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ä¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿YouTube¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Apple¤Î´üÂÔ¤·¤¿XR³×Ì¿¤òVision Pro¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ»¤Î¤ê¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ