2月11日に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。ここでMCとして登場した浜田雅功の“異変”に、注目が集まっている。

「この番組は、浜田さんをMCとして、芸人たちが持ち寄った様々な“説”を検証していく内容です。少々過激なドッキリなども企画されることで人気を博してきました。ただこの日に注目されたのは、それらの説だけではありませんでした。

多くの視聴者がSNSで『浜田さんヒゲ姿だ』という声を上げたのです。浜田さんはMCであるためワイプなどで顔のアップが抜かれることも多いのですが、これまでの放送ではそうした指摘がなされたことはありません」（芸能記者）

中には「ヒゲを生やしているのは、番組で進行中の何かのドッキリなのではないか」などと考察する投稿も見られた。一方、Xには《ドラマ用ね？》《Netflixのドラマの役作りかな。》との予想も。

「宮藤官九郎さんが脚本を務め、主演を役所広司さんが演じるNetflixドラマ『俺のこと、なんか言ってた？』が現在制作中です。Netflixならではの豪華キャストが集結するといいますが、実はこの作品に浜田さんが出演することが、2025年5月に『女性自身』で報じられていたんです。

浜田さんにとっては、15年ぶりの俳優復帰となる今作。2026年2月には、同作の撮影風景を『女性セブン』が写真付きで報じており、現場に役所さん、浜田さんらが集まっていた様子がキャッチされていました。こうした報道の直後に浜田さんの“異変”が見られたこともあり、『ヒゲは役作りか？』と予想したファンも多かったようです。浜田さんの俳優業とヒゲの関連はわかりませんが、ファンの間で予想が繰り広げられるほど、このドラマが楽しみにされているということでしょう」

じつは、昨年の10月ごろにもヒゲ姿を見せていた浜田。単なるイメチェンなのか、それとも今後の仕事の布石なのか……。ファンの期待は高まるばかりだ。