¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÉÔÀµºÎÅÀÁûÆ°¤Çµ¿ÏÇ¤Î¿³È½¤ËàÁ°²ÊáÈ½ÌÀ¡¡Ê£¿ôÂç²ñ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢ÆÀÅÀ¤ò¡Ö¿åÁý¤·¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿ÉÔÀµºÎÅÀÁûÆ°¤Ç¡¢µ¿ÏÇ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿³È½¥¸¥§¥¶¥Ù¥ë¡¦¥À¥Ü¥ï»á¤¬°ÊÁ°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¤ÎÆÀÅÀ¤ò¡Ö¿åÁý¤·¡×¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â¾¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Ú¥¢¤òÄãÉ¾²Á¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê£±£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¡£¥í¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥óÁÈ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¹ç·×£²£²£µ¡¦£¸£²ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºÎÅÀ¤ËÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤ËÊóÆ»¡£ÂçÈ¾¤Î¿³È½¤Ï¶Ïº¹¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ÄÁÈ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿³È½¤¬¼«¹ñ¥Ú¥¢¤Ëà°Û¾ï¤Ê¹âÆÀÅÀá¤òÍ¿¤¨¤ÆµÕÅ¾¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Â¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬±²Ãæ¤Î¿³È½°÷¥À¥Ü¥ï»á¤Îàµ¿ÏÇá¤òÄÉµÚ¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿³ºº°÷¤Î°ì¿Í¤¬Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Êº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¡£ÌäÂê¤Î¿³ºº°÷¥À¥Ü¥ï¤Ï¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥Ù¡¼¥ÄÁÈ¤ÎºÎÅÀ¤òÂ¾¤Î¿³ºº°÷¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤ËÄã¤¯¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¥·¥¼¥í¥óÁÈ¤ÎºÎÅÀ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤¯¤·¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï£±Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î¿³ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤ÏÄËÎõ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¤òÊ¿¶Ñ¤è¤ê£¶¡¦£´£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥¤¥Ä¥Ú¥¢¤ò£·¡¦£±£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÄã¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤è¤ê¤âÍÍø¤È¤Ê¤ëÃÍ¤¬¥×¥é¥¹£±£³¡¦£¶£´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹¿Í¤Î¿³ºº°÷¤Î¤¦¤Á£µ¿Í¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥Ù¡¼¥ÄÁÈ¤ò¥Ü¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¥·¥¼¥í¥óÁÈ¤è¤ê¾å°Ì¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î£±¿Í¤Î¿³ºº°÷¤ÎºÎÅÀ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ÏÂÇ¤Á¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¼ç´ÑÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇºÎÅÀ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¿³ºº°÷¤¬£²¿Í¤Î±éµ»¤ò¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ¾²Á¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔÀµ¤ÊºÎÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¿³È½¤ÎºÇ¶á¤ÎºÎÅÀ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÍÍø¤ÊÆ±ÍÍ¤ÎÊÐ¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡££²£°£²£µÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¥À¥Ü¥ï¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¥·¥¼¥í¥óÁÈ¤Ï¥ß¥¹¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÂçÉý¤ÊºÎÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈàÁ°²Êá¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥À¥Ü¥ï¤Ï¥Ü¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¥·¥¼¥í¥óÁÈ¤ÎÆÀÅÀ¤ò¿åÁý¤·¤·¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤òÄã¤¯¿½¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç²ñ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥Ü¥ï¤ÎÆÀÅÀ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èº£²ó¤âà¥¯¥íá¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë¿³ºº°÷¤¬Â¾¤Î¿³ºº°÷¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¶¥µ»¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä´ºº¤¬É¬Í×¤À¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò²¿Ç¯¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¿³ºº°÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¶¥µ»¤ò¸«¤ë¿³ºº°÷¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¶¥µ»¤Î·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤¿Ä´ºº¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤ÇÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£