全世界で叩かれたメダル獲得直後の“浮気公表”　ノルウェー選手の過ちを母国紙が擁護「恋は盲目。トップアスリートとて機械ではない」【冬季五輪】

涙ながらに自身の不貞を明かし、元恋人に謝罪したレグライド(C)Getty Images

フラれ、時が経ち、冷静さを取り戻した本人は謝罪

全世界に広まった五輪を舞台にした“涙の懺悔”は、大きな反響とともに波紋を生んだ。

日本でも小さくないトピックとなり、その是非が問われたのは、現地時間2月10日に行われたミラノ・コルティナ五輪のバイアスロン男子20キロに出場したストゥルラホルム・レグライド（ノルウェー）の振る舞いだった。

同種目で銅メダルを手にした28歳は、レース後に実施されたノルウェーの公共放送局『NRK』のフラッシュインタビューで「ある人に伝えたいことがある」と切り出し、「半年前に僕は人生最愛の人に出会った。世界で最も美しく、素晴らしい人だ。しかし3か月前、僕は人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってしまった」と涙ながらに吐露。自身の不貞を大衆の面前で謝罪したのである。

さらに「多くの人が私のことをこれまでとは違う目で見るようになるだろうが、私には彼女しか見えていません。ここ数日、スポーツは二の次だった」と続けたレグライド。彼としては自分の襟を正しそうとしたのだろう。

しかし、五輪という祭典で、わざわざ自らの不貞行為をカミングアウトした行為は、「場違いだ」と批判が殺到。過去の五輪で計5個の金メダルを獲得しているヨハネス・ティングネス・ベー氏は、『NRK』の番組内で「悔恨の念に駆られたんだろうが、あまりにも不適切なタイミングだ」と断じたほどだった。

はたして意中の彼女からも「今の彼を許すのは難しい。たとえ、世界中の前で私に対する愛の告白をした後だろうと」（ノルウェー紙『VG』より）とフラれたレグライドは、競技から数日の時が過ぎ、冷静さを取り戻したのだろう。大手紙『VG』で「あの時は自分の行動を十分に考えていなかった。巻き込んでしまった全員に謝りたい」と改めて謝罪の弁を述べている。

「あの時は何も理解できていなかった。まるで晴れ渡った空から突然、稲妻が落ちてきたような感覚だった。なぜ自分があんなことをするのかを全く理解できていなかったんだ。とにかく、ずっとショック状態だった。でも、すべてを台無しにしてしまったと言ってもいい。個人的に解決すべきだった」