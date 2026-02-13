元NHKアナウンサーが高校時代の恋愛について赤裸々告白。早熟な内容が共演者らを驚かせた。

【映像】「高2で大学生と交際」早熟な過去を告白した元NHKアナ

2月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ゲストの元NHKアナウンサー・中川安奈は、高校2年生の時に同じ高校の先輩だった大学生と交際していた過去を明かした。家族旅行から帰り、彼氏の家へお土産を持ってサプライズで抜き打ち訪問をしたところ、真っ暗な部屋からそーっとドアを開けた彼に「なんでいんの？」と拒絶されたという。「今ちょっと後輩が泊まりにきているから」と追い返されたが、翌日その「後輩」にたまたま会い、確認したところ「俺今、仲悪くて全然会っていない」と嘘が発覚。実際には飲み会で知り合った女性を「お持ち帰り」していたことが判明した。

浮気を確信した中川は、詳細を語らずに「私、全部知ってるよ」とカマをかけて彼自身に白状させたという。高校生にして彼氏を「全詰め」した冷静な対応に、ぺえは「高2でさ、『私知ってるよ』っていう余裕があるんだ。早くない？」「高校生で大学生と付き合ってたんだ」と、その早熟な立ち回りと恋愛経験に驚きを隠せない様子であった。

なお、中川本人はこの一件が原因で、現在も「超束縛体質」になってしまったと分析している。