元SKE48の19歳・鈴木愛來、脳梗塞のため入院 ファンは回復祈る「さーたんが元気な姿で戻ってくるように祈ってます」
元SKE48メンバーで、昨年7月に始動したガールズアイドルグループ・Nu FEEL.（ニューフィール、uは上に分音記号）の鈴木愛來（19）が、脳梗塞のため入院した。12日、グループの公式Xが発表した。
グループは「この度、Nu FEEL.新メンバーの鈴木愛が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします」と発表。「現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」と伝えた。
鈴木は2025年2月28日まで、SKE48に所属。今年1月23日に自身のインスタグラムでNu FEEL.に加入することを報告していた。2月14日に予定されていたお披露目イベントは休むことになった。
Nu FEEL.の投稿にはファンから「今は回復を最優先にゆっくり休んで治療に専念してね」「さーたんが元気な姿で戻ってくるように祈ってます」など回復を望む声が寄せられている。
■報告全文
新メンバー鈴木愛來 脳梗塞による入院のお知らせ
この度、Nu FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします。
現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております。
つきまして、2月14日(土)開催のイベント
Nu FEEL. 1st Fan Meeting- Sweet Time-」への鈴木愛來の出演は、療養を優先していただくため、運営判断としてお休みいただくことと致しました。
公演直前での急なご報告となりましたこと、楽しみにお待ちいただいていた皆様には心よりお詫び申し上げます。
なお、本公演につきまして、チケットの払い戻しは行いません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後の鈴木愛來の状況につきましては、分かり次第、ご報告させていただきます。
引き続き、温かく見守っていただけますと幸いです。
株式会社PRODUCE・I
