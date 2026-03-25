【モデルプレス＝2026/03/25】歌手で女優の鈴木愛理が25日、都内で開催された英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールに出席した。【写真】31歳元アイドル、花柄ワンピで大人の雰囲気漂う◆鈴木愛理、上品ワンピで登場上品な花柄ワンピース姿で登場した鈴木は「昨年ロンドンに1か月ミュージカ