ME:IのAYANEがaikoの「カブトムシ」生歌唱、あまりの可愛らしさにSNSで多くの反響が寄せられた。【映像】ME:I・AYANEの新しいヘアスタイル（aikoを熱唱するシーンも）ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送された。地上波とABEMAで同時放送された本番組には、MCの山里亮太鈴木愛理に加え、スタジオ