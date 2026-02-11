次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズなどが現地時間2月25日に発表へ！日本でも発売見込みでキャンペーンも開始

Samsung Electronics（以下、Samsung）は10日（現地時間）、アメリカ・サンフランシスコおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked February 2026: The Next AI Phone Makes Your Life Easier」を現地時間（PST）の2026年2月25日（水）10：00から開催すると発表しています。日本時間（JST）では2月26日（木）3：00から。

発表会の模様はこれまで通りに同社の公式Webサイトや公式YouTubeチャンネル（ https://www.youtube.com/Samsung ）などにてライブ配信も行われます。同社では発表会の招待状にて『新たなSamsung Galaxy Sシリーズがまもなく登場します。日常の操作をシンプルにし、安全性を確保し、手にした瞬間からGalaxy AIがシームレスに統合されていることを実感できるよう設計されました。毎日のあらゆる行動を快適にするモバイル体験をご体感ください。』と紹介しています。

合わせて公開されたティザー動画では独自のAI機能「Galaxy AI」が入った箱から星が飛び出るというイメージが映し出されており、従来通りに次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズが発表されると見られます。なお、現時点ではGalaxy S26シリーズは「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」の3機種が登場すると考えられています。

またすでに紹介しているようにGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraはいずれも日本でも発売される見込みで、日本では久しぶりの+モデルが投入されるほか、各認証情報などから3機種ともにオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）に加え、NTTドコモ向け、KDDIおよび沖縄セルラー電話向け、ソフトバンク向け、楽天モバイル向けというすべての販路で販売されると見られます。

さらにSamsungの日本法人ではGalaxy Unpacked February 2026の開催予告に合わせて「あなただけの特別オファー新製品購入キャンペーン」を実施することを案内しており、日本時間の2026年2月11日（水）9：00から2月26日（木）までの期間中に事前登録を行い、Galaxy Unpacked後の日本国内予約開始日時から2026年4月10日（金）23：59までに対象の新製品を購入した場合に公式Webストア「Samsungオンラインショップ」で使える4,500円クーポンをプレゼントするとのこと。クーポン有効期間は発売日から2026年5月14日（木）23：59まで。


Samsungが展開する「Galaxy」ブランドでは毎年前半に同社のフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズが投入されており、今年も昨年の「Galaxy S25」シリーズに続いてGalaxy S26シリーズが発表される見込みで、以前より紹介しているようにこれまで通りにGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraが各種認証を通過し、特に今年は日本でも3機種ともに発売される見込みとなっています。

Galaxy S26シリーズは大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S24シリーズを継承しつつもチップセット（SoC）には新たに日本向けモデルなどはQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」を搭載することによって着実なスペックアップが施されており、ここ数年のGalaxy Sシリーズと同様に通常版でなく高クロック版の「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy」を搭載すると見られ、最大周波数が通常版の4.61GHzよりも高い4.74GHzとなっています。

これまで通り、主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、各認証情報からGalaxy S26 UltraはUWBに対応しており、Galaxy S26シリーズの3機種ともにWi-Fi 7に対応しています。また恐らく従来通りにGalaxy S26 UltraのみがSペンにも対応していると見られ、噂では外観もGalaxy S21シリーズから続くデザインの流れを踏襲していますが、特にGalaxy S26 Ultraはより洗練されて持ちやすくなったデザインをとなるとされています。

・次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」がFCCなどの認証を通過！最新SoC「Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載 - S-MAX
・未発表な次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26」のNTTドコモ版「SC-51G」やau版「SCG36」が認証通過！メーカー版などはキャンセルか？ - S-MAX
・未発表な次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26+」のNTTドコモ版「SC-52G」やau版「SCG38」、SoftBank版「SM-S947Z」が認証通過！久しぶりのPlusモデル - S-MAX
・次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過 - S-MAX
・日本でフルラインナップが登場か？次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26・S26+・S26 Ultra」のメーカー版とキャリア版が勢揃い - S-MAX
・次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26」や「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」の日本版がFCCを通過！プラスが久しぶりに発売へ - S-MAX





記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Galaxy Unpacked 関連記事一覧 - S-MAX
・[Invitation] Galaxy Unpacked February 2026: The Next AI Phone Makes Your Life Easier | Samsung Mobile Press
・Galaxy Unpacked 2026年2月：次世代のAIフォンがあなたの生活をより簡単で快適に - Samsung Newsroom 日本
・Samsung Japan 公式 | Samsung（ギャラクシー）ホーム